Vlada za šest mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov

Veljavna uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se izteče 15. junija. V skladu z novo uredbo, ki jo je vlada sprejela na današnji dopisni seji, se veljavnost mehanizma oblikovanja reguliranih cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja podaljšuje za šest mesecev, do 15. decembra.

Pri oblikovanju cen se upoštevajo gibanja cen na svetovnih trgih ter tečaj ameriškega dolarja glede na evro. Od konca marca se ta izračun opravlja vsak teden, pred tem je veljal 14-dnevni model izračunavanja cen. Uredba hkrati posodablja način obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu in prilagaja stroške njihovega transporta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali.