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Slovenija

Vlada za šest mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov

Ljubljana, 12. 06. 2026 15.20 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Točenje goriva

Vlada je še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra.

Veljavna uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se izteče 15. junija. V skladu z novo uredbo, ki jo je vlada sprejela na današnji dopisni seji, se veljavnost mehanizma oblikovanja reguliranih cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja podaljšuje za šest mesecev, do 15. decembra.

Pri oblikovanju cen se upoštevajo gibanja cen na svetovnih trgih ter tečaj ameriškega dolarja glede na evro. Od konca marca se ta izračun opravlja vsak teden, pred tem je veljal 14-dnevni model izračunavanja cen. Uredba hkrati posodablja način obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu in prilagaja stroške njihovega transporta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Shutterstock

Hkrati se zvišujejo najvišje dovoljene marže trgovcev, je razvidno iz gradiva, objavljenega na spletnih straneh vlade. Medtem ko lahko te zdaj znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra za liter.

Posodobitev načina obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu, prilagoditev stroškov njihovega transporta in povišane marže bodo po navedbah ministrstva vplivali na modelsko ceno, ki je osnova za izračun maloprodajne cene. Ocenjujejo, da bo maloprodajna cena bencina samo zaradi sprejete uredbe višja za dva centa, dizla za šest do sedem centov ter kurilnega olja za približno štiri cente.

Cene naftnih derivatov na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah se bodo še naprej oblikovale prosto.

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tech
12. 06. 2026 15.59
Zato so na Petrolu kupovali delnice? So dobili klic iz SDS, da bodo večji dobički.
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