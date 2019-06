Vlada za ukinitev dodatka za delovno aktivnost

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, zasledujejo dva cilja. Prvi cilj je razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo, je dejala, ob tem pa izpostavila, da denarna socialna pomoč ostaja v enaki višini. Drugi cilj pa je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela.

Za razmejitev denarne socialne pomoči in minimalne plače vlada predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost, saj z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, dodatek za delovno aktivnost po besedah ministrice ni več ustrezno umeščen institut denarne socialne pomoči.

Kot je spomnila, je bil dodatek za delovno aktivnost sprejet kot dodatek k denarni socialni pomoči v času največje gospodarske krize leta 2011, ko je bila tudi denarna socialna pomoč zelo nizka in je znašala 230 evrov.

Denarna socialna pomoč danes znaša 392,75 evra, skupaj z dodatkom za delovno aktivnost pa dosega že skoraj 600 evrov oz. 89 odstotkov minimalne plače, je izpostavila ministrica. "Posledice te anomalije sistema so, da denarna socialna pomoč danes ostaja redni dodatek delovno aktivne populacije in to v času, ko nam na trgu primanjkuje delovne sile. To se odraža tudi v skokovitem porastu upravičencev do denarne socialne pomoči," je dodala. Po njenih besedah se je od aprila lani do aprila letos število upravičencev povečalo za okoli 14.500.