Vlada je na današnji seji zamenjala vodstvo policije in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovala Simona Slokana. Razlogov za menjavo v sporočilu po seji vlade niso navedli.
Funkcijo bo opravljal od 23. novembra do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za pol leta.
Slokan bo na tem mestu zamenjal dosedanjega v. d. Danijela Lorbka, ki ga je vlada na to mesto imenovala junija letos, potem ko je s tega položaja na prvi redni seji razrešila Damjana Petriča.
Kdo je Slokan?
Vlada je julija letos Slokana sicer razrešila s položaja glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo. Slokan je 14. februarja 2019 prevzel vodenje inšpektorata kot vršilec dolžnosti po tistem, ko je vlada s položaja razrešila Tomaža Rozmana po odmevnem primeru Kengurujčki, ko je v javnost prišel posnetek neprimernega ravnanja z otroki v zasebnem varstvu.
Avgusta 2019 je bil Slokan imenovan na položaj glavnega inšpektorja na inšpektoratu za šolstvo za pet let, junija 2024 pa mu je tedanja vlada Roberta Goloba mandat podaljšala za novo petletno obdobje, ki bi se izteklo avgusta 2029.
Slokan je doktor pravnih znanosti. Ima dolgoletne izkušnje preprečevanja medvrstniškega nasilja ter nasilja v šolskem prostoru in na športnih prireditvah ter s področja vodenja. Do leta 2019 je bil zaposlen v policiji, pri čemer je svoje delo opravljal na različnih nivojih, so takrat sporočili.
Na razpis prispele štiri prijave
Ministrstvo za notranje zadeve je na vladni spletni strani 30. oktobra objavilo posebni javni natečaj za generalnega direktorja policije. Rok za prijavo je bil 7. november, dva dni po tem pa so na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pojasnili, da so na natečaj prispele štiri prijave. Kdo se je prijavil, niso navedli, mediji pa so po njihovih neuradnih informacijah navajali tudi Slokana, ob njem pa še Lorbka, Mitjo Palčiča in Janeza Rupnika.
Kot izhaja iz razpisa, morajo imeti kandidati najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Zahtevana je denimo tudi najmanj ustrezna visokošolska oziroma magistrska izobrazba, ustrezne psihofizične sposobnosti, opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil. Če izbrani kandidat nima opravljenega izpita za izvajanje policijskih pooblastil oziroma zahtevanih funkcionalnih znanj upravnega vodenja in ravnanja s kadri, jih mora pridobiti v enem letu. Kandidat obenem ne sme biti član politične stranke.
Izbirni postopek vodi posebna natečajna komisija, ki mora določiti merila in metode preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Za kandidate, ki jih bo ocenila kot primerne, bo Center za kadre opravil še presojo vodstvenih osebnih sposobnosti in veščin. Izbrani kandidat bo imenovan za petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja.
Generalnega direktorja policije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra. Za postopek se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev.
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