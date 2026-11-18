Vlada je na današnji seji zamenjala vodstvo policije in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovala Simona Slokana. Razlogov za menjavo v sporočilu po seji vlade niso navedli. Funkcijo bo opravljal od 23. novembra do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za pol leta. Slokan bo na tem mestu zamenjal dosedanjega v. d. Danijela Lorbka, ki ga je vlada na to mesto imenovala junija letos, potem ko je s tega položaja na prvi redni seji razrešila Damjana Petriča.

Kdo je Slokan?

Vlada je julija letos Slokana sicer razrešila s položaja glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo. Slokan je 14. februarja 2019 prevzel vodenje inšpektorata kot vršilec dolžnosti po tistem, ko je vlada s položaja razrešila Tomaža Rozmana po odmevnem primeru Kengurujčki, ko je v javnost prišel posnetek neprimernega ravnanja z otroki v zasebnem varstvu. Avgusta 2019 je bil Slokan imenovan na položaj glavnega inšpektorja na inšpektoratu za šolstvo za pet let, junija 2024 pa mu je tedanja vlada Roberta Goloba mandat podaljšala za novo petletno obdobje, ki bi se izteklo avgusta 2029. Slokan je doktor pravnih znanosti. Ima dolgoletne izkušnje preprečevanja medvrstniškega nasilja ter nasilja v šolskem prostoru in na športnih prireditvah ter s področja vodenja. Do leta 2019 je bil zaposlen v policiji, pri čemer je svoje delo opravljal na različnih nivojih, so takrat sporočili.

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