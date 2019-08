Vlada za več kot milijon evrov 'potihem' nabavila neprebojna mercedesa

Po poročanju Financ je najdražji avto minulega leta v Sloveniji kupila vlada. Na seznam protokolarnih vozil so dodali dva mercedesa S600, ki imata visoko stopnjo zaščite, po informacijah časnika pa je vsak stal med 600 in 700 tisočakov. Okrog 400.000 evrov naj bi odšteli tudi za dva BMW X5 z nižjo stopnjo varovanja. Na notranjem ministrstvu se sklicujejo na zaupnost podatkov in cen ne želijo komentirati.

Vlada na razpisu zahtevala najbolj aktualne modele