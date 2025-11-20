Svetli način
Vlada za vnovično podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Ljubljana, 20. 11. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Komentarji
5

Vlada se je seznanila z razlogi za podaljšanje nadzora na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki trenutno velja do 21. decembra. Med razlogi za podaljšanje nadzora za še šest mesecev do 21. junija je med drugim navedla visoko stopnjo teroristične ogroženosti, obkroženost EU s konflikti, pa tudi zimske olimpijske igre v Italiji.

"Evropska unija je obkrožena z nestabilnostjo in konflikti. Stopnja teroristične ogroženosti v EU še naprej ostaja visoka," je med razlogi za podaljšanje nadzora navedla vlada.

Kot je dodala, so članice EU in kandidatke za članstvo vse od začetka ruske agresije na Ukrajino predmet destabilizacijskih aktivnosti in hibridnih groženj. Glede na številna krizna žarišča na Bližnjem vzhodu, predvsem v Siriji, predstavlja varnostno tveganje tudi trgovina z orožjem in možnost njegove uporabe za izvršitev terorističnih dejanj ali drugih oblik organiziranega kriminala.

Varnostno tveganje po oceni vlade lahko predstavljajo tudi nenadzorovani odhodi iz sprejemnih ali namestitvenih centrov v državah Zahodnega Balkana, ki so v pretežni meri organizirani s strani kriminalnih združb.

Začasni nadzor na meji s Hrvaško
Začasni nadzor na meji s Hrvaško FOTO: Aljoša Kravanja

Poleg splošne varnostne situacije je treba upoštevati, da bo Italija februarja 2026 gostila zimske olimpijske igre, zato je zaradi bližine dogodka potrebna okrepljena varnost in dodatni ukrepi na mejah, je še navedla vlada.

Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je naložila, naj o nameravanem podaljšanju začasnega nadzora obvesti države članice Evropske unije, Evropski parlament, Evropski svet in Evropsko komisijo.

Kot so po seji vlade sporočili z notranjega ministrstva, bodo policisti na mejnih prehodih izvajali ciljno usmerjeno mejno kontrolo, osredotočeno na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. Ob upoštevanju načela sorazmernosti se bo mejna kontrola na mejnih prehodih izvajala tako, da ne bo negativno vplivala na življenje prebivalstva ob meji, konkretno na pretok potnikov, gospodarsko sodelovanje in okolje.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023. Takrat je namreč Italija iz istih razlogov uvedla nadzor na meji s Slovenijo. Obe državi nadzor od takrat podaljšujeta.

Nadzor na meji s Slovenijo je že leta 2015, na vrhuncu begunske krize, uvedla Avstrija, ki ga prav tako podaljšuje.

Nadzor na notranjih schengenskih mejah med drugim izvajajo tudi Nemčija, Poljska, Danska, Francija, Italija, Norveška in Švedska.

vlada nadzor meja hrvaška madžarska
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
John273737
20. 11. 2025 18.57
Z našimi sosednjimi državami bi bilo potrebno zid postaviti na mejo. Na bruhanje mi gre tista Evropska prestolnica kulture ki jo imajo z Italijo v Novi Gorici. Ali smo pozabili kaj so nam delali v drugi svetovni vojni in da imajo še danes apetite po primorski???????? Čim dlje stran od vseh naših sosedov
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
20. 11. 2025 18.15
+3
Tudi na avstrijsko mejo bi jih morali poslati.
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča
20. 11. 2025 18.07
+5
Sploh ne vem, zakaj so jo s Hrvaško ukinili, za Madžarsko ni potrebe, ker oni obvladajo, kar mi ne znamo.
ODGOVORI
7 2
sinjebradec
20. 11. 2025 19.02
najbolj da greš (in tebi podobni strahopetci) v podzemno jamo in ne prideš več ven
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
20. 11. 2025 18.05
+6
Nazaj OGRAJO....Golob, Tanja Fajon, Gnusarca in Mesec na delo BARABE..
ODGOVORI
7 1
