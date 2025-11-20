Vlada za vnovično podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Varnostno tveganje po oceni vlade lahko predstavljajo tudi nenadzorovani odhodi iz sprejemnih ali namestitvenih centrov v državah Zahodnega Balkana, ki so v pretežni meri organizirani s strani kriminalnih združb.

Kot je dodala, so članice EU in kandidatke za članstvo vse od začetka ruske agresije na Ukrajino predmet destabilizacijskih aktivnosti in hibridnih groženj. Glede na številna krizna žarišča na Bližnjem vzhodu, predvsem v Siriji, predstavlja varnostno tveganje tudi trgovina z orožjem in možnost njegove uporabe za izvršitev terorističnih dejanj ali drugih oblik organiziranega kriminala.

"Evropska unija je obkrožena z nestabilnostjo in konflikti. Stopnja teroristične ogroženosti v EU še naprej ostaja visoka," je med razlogi za podaljšanje nadzora navedla vlada.

Poleg splošne varnostne situacije je treba upoštevati, da bo Italija februarja 2026 gostila zimske olimpijske igre, zato je zaradi bližine dogodka potrebna okrepljena varnost in dodatni ukrepi na mejah, je še navedla vlada.

Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je naložila, naj o nameravanem podaljšanju začasnega nadzora obvesti države članice Evropske unije, Evropski parlament, Evropski svet in Evropsko komisijo.

Kot so po seji vlade sporočili z notranjega ministrstva, bodo policisti na mejnih prehodih izvajali ciljno usmerjeno mejno kontrolo, osredotočeno na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete. Ob upoštevanju načela sorazmernosti se bo mejna kontrola na mejnih prehodih izvajala tako, da ne bo negativno vplivala na življenje prebivalstva ob meji, konkretno na pretok potnikov, gospodarsko sodelovanje in okolje.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023. Takrat je namreč Italija iz istih razlogov uvedla nadzor na meji s Slovenijo. Obe državi nadzor od takrat podaljšujeta.

Nadzor na meji s Slovenijo je že leta 2015, na vrhuncu begunske krize, uvedla Avstrija, ki ga prav tako podaljšuje.

Nadzor na notranjih schengenskih mejah med drugim izvajajo tudi Nemčija, Poljska, Danska, Francija, Italija, Norveška in Švedska.