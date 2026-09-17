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Vlada za vršilca dolžnosti direktorja Umarja imenovala Tomaža Peršeta

Ljubljana, 17. 09. 2026 14.30 pred 17 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Tomaž Perše

Vlada je na današnji seji Alenko Kajzer razrešila s položaja vršilke dolžnosti direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj in za novega v. d. za največ šest mesecev imenovala Tomaža Peršeta. Perše bo funkcijo nastopil 1. oktobra, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Tomaž Perše magister ekonomskih znanosti s področja makroekonomije. Ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju javnih financ, davkov in gospodarske politike.

Med drugim je opravljal vodstvene in strokovne funkcije na ministrstvu za finance, Davčni upravi RS in Finančni upravi RS (Furs), kjer je bil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja predhodnice Fursa in namestnik generalne direktorice. Perše je od marca 2017 član fiskalnega sveta, med letoma 2020 in 2025 pa je bil tudi svetovalec generalnega direktorja Fursa.

Alenka Kajzer
Alenka Kajzer
FOTO: Bobo

Alenka Kajzer je bila v. d. direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) od 6. septembra lani. Pred tem je Umar kot v. d. in s polnim mandatom dlje časa vodila Maja Bednaš, namreč od konca novembra 2018.

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Slavko BabIč
17. 09. 2026 14.56
Katoliški inštitut - Fakulteta za pravo in ekonomijo. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti leta 1999 v Ljubljani s področja revidiranja potem, ko je zaključil dve smeri dodiplomskega študija in sicer smer trženje in smer finance. Karierna pot ga je zanesla na Agencijo za tuje investicije in gospodarsko promocijo v okviru Ministrstva za gospodarstvo, kjer si je nabiral izkušnje kot svetovalec potencialnim tujim investitorjem. Od leta 2005 do 2008 je pridobival izkušnje v kabinetu Ministrstva za finance. Bil je svetovalec na področju davčne zakonodaje, pa tudi član kar nekaj nadzornih svetov velikih gospodarskih družb in javnih zavodov. Leta 2009 se je zaposlil na Davčni upravi RS, ki jo je med letoma 2012 in 2013 tudi vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Tam je pridobil dragocene izkušnje na področju davčnega poslovanja velikih in malih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb. V okviru svojega dela se je sprotno izobraževal in leta 2017 na Evropski Komisiji opravil izpit za certificiranega ocenjevalca uspešnosti davčnih uprav po metodi TADAT. Leta 2016 se je zaposlil na Posebnem finančnem uradu RS, ki je zadolžen za velike gospodarske družbe, banke in zavarovalnice. Leta 2017 je bil z dvo-tretjinsko večino Državnega zbora RS izvoljen člana Fiskalnega sveta, z mandatno dobo 5 let, kjer je zaposlen 50% delovnega časa, decembra 2020 pa se je pridružil vodstveni ekipi Finančne uprave RS na Generalnem finančnem uradu RS. A bo iz fiskalnega sveta odstopil? Ali pa bo vlekel 1,5 plače od države?
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Slavko BabIč
17. 09. 2026 14.46
Kadrovski pogrom!
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