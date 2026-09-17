Vlada za vršilca dolžnosti direktorja Umarja imenovala Tomaža Peršeta

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Tomaž Perše magister ekonomskih znanosti s področja makroekonomije. Ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju javnih financ, davkov in gospodarske politike.
Med drugim je opravljal vodstvene in strokovne funkcije na ministrstvu za finance, Davčni upravi RS in Finančni upravi RS (Furs), kjer je bil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja predhodnice Fursa in namestnik generalne direktorice. Perše je od marca 2017 član fiskalnega sveta, med letoma 2020 in 2025 pa je bil tudi svetovalec generalnega direktorja Fursa.
Alenka Kajzer je bila v. d. direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) od 6. septembra lani. Pred tem je Umar kot v. d. in s polnim mandatom dlje časa vodila Maja Bednaš, namreč od konca novembra 2018.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.