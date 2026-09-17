Vlada za vršilca dolžnosti direktorja Umarja imenovala Tomaža Peršeta

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Tomaž Perše magister ekonomskih znanosti s področja makroekonomije. Ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju javnih financ, davkov in gospodarske politike.

Med drugim je opravljal vodstvene in strokovne funkcije na ministrstvu za finance, Davčni upravi RS in Finančni upravi RS (Furs), kjer je bil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja predhodnice Fursa in namestnik generalne direktorice. Perše je od marca 2017 član fiskalnega sveta, med letoma 2020 in 2025 pa je bil tudi svetovalec generalnega direktorja Fursa.