Vlada za zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol

Predlagana sprememba zakona spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki - ustanovitelj, zaposleni in starši bodo imeli po tri predstavnike, so po seji vlade pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Število predstavnikov zaposlenih v sestavi sveta javnega vrtca ali osnovne šole se torej zmanjša z dosedanjih petih na tri.

Učenci na igrišču FOTO: Aljoša Kravanja

Svete srednjih šol medtem trenutno sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Sprememba zakona predvideva, da bodo svet zavoda poleg treh predstavnikov ustanovitelja sestavljali le še trije predstavniki delavcev, dva predstavnika staršev in en predstavnik dijakov. Predvidena je tudi sprememba pri konstituiranju sveta zavoda, in sicer se svet zavoda konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta. Zaradi nemotene izvedbe projektov Evropske kohezijske politike v okviru obstoječe finančne perspektive novela zakona podaljšuje možnost opravljanja dopolnilnega dela do leta 2030, so zapisali v sporočilu po seji.

Šolska učilnica FOTO: Aljoša Kravanja

Dodali so, da je sprememba sestave svetov zavodov "usmerjena v bolj transparentno in odgovorno upravljanje javnih vrtcev in šol, kar predstavlja pomemben temelj za nadaljnje izvajanje reforme". Glavni cilj je povečati vpliv ustanovitelja, države oziroma občine in staršev ter zagotoviti večjo transparentnost in odgovornost lokalne skupnosti in staršev pri upravljanju javnih vrtcev in šol. Spremembam nasprotujejo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, saj menijo, da se bo z zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev pri imenovanju ravnateljev.

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