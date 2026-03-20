Vlada začasno ukinja okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje

"S sklepom se okoljska dajatev za motorni bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje začasno določa v višini 0 evrov," so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje. Za kerozin, utekočinjeni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, druga težka olja ter plinasta in trdna goriva ostaja višina dajatve 30,85 evra za enoto obremenitve, so še sporočili.

Od 5. maja 2026 naprej pa bo višina okoljske dajatve za vse navedene energente znova znašala 30,85 evra za enoto obremenitve. Vlada predvideva, da bo ukrep "prispeval k nižjemu pritisku na inflacijo, omilil rast stroškov prevoza in ogrevanja ter zmanjšal tveganje energetske in prevozne revščine".

"Vlada s tem ukrepom ne odstopa od podnebnih ciljev, ampak v izrednih razmerah začasno blaži pritisk svetovnih cen energentov na ljudi in gospodarstvo," so dodali in ker gre za začasen intervencijski ukrep, nadomeščanje izpada ni predvideno.