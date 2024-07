Vlada začela obravnavo predloga kandidature Vesela za evropskega komisarja

V skladu z veljavno slovensko zakonodajo kandidata za evropskega komisarja predlaga vlada, predstavi pa se tudi delovnemu telesu DZ, pristojnemu za evropske zadeve, ki o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo.

A mnenje za vlado ni zavezujoče. Po prejemu mnenja in pred posredovanjem predloga kandidata pristojnim institucijam EU vlada o predlogu obvesti DZ. Komisarske kandidate pred imenovanjem čaka zaslišanje v pristojnih odborih Evropskega parlamenta v Bruslju, o komisiji kot celoti pa nato glasuje Evropski parlament na plenarnem zasedanju.

Nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela je sicer premier Robert Golob kot kandidata za bodočega evropskega komisarja predstavil na dogodku največje vladne stranke Gibanje Svoboda že pred evropskimi volitvami. Vlada je torej postopek imenovanja začela danes, zaključila pa naj bi ga v prihodnjem mesecu.

Čeprav je predsednik vlade ob predstavitvi Vesela nekoliko presenetil koalicijski partnerici, SD in Levico, saj sta, kot so tedaj navedli v omenjenih strankah, to informacijo dobili iz medijev, pa večjih presenečenj pri glasovanju na vladi naj ne bi bilo pričakovati. Vesel se je namreč s predstavniki koalicijskih partnerjev na ločenih srečanjih sestal v tednih pred evropskimi volitvami, pri čemer večjih zadržkov tako v SD kot Levici tedaj niso izrazili. V SD so napovedali podporo Veselovi kandidaturi, v Levici pa so se dejali, da se bodo o podpori izrekali po volitvah.