Vlada začela pripravljati proračuna za 2025 in 2026

Čeprav se lahko prihodnje leto odhodki glede na lani sprejeti proračun za leto 2025 zvišajo, bosta predloga proračunov sledila srednjeročnemu cilju vzdržnosti javnega dolga in ohranjanja primanjkljaja sektorja država pod mejo treh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), je napovedal.

Glede na nedavno sprejet fiskalni okvir, ki opredeljuje javnofinančno porabo za prihodnje triletno obdobje, lahko proračunski odhodki v letih 2025 in 2026 znašajo približno 17,1 milijarde evrov, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister Klemen Boštjančič.

"V prihodnjih dveh letih bodo v ospredju sicer ostali ukrepi za odpravo posledic lanskih poplav in ukrepi za krepitev rasti ter razvoja gospodarstva, podprti z evropskimi viri iz načrta za okrevanje in odpornost," je dejal minister.

Po odloku o okviru za pripravo vseh štirih blagajn javnega financiranja za obdobje 2025–2027, ki ga je DZ sprejel 25. aprila, naj bi se javnofinančni primanjkljaj po lanskih 2,5 odstotka BDP v letu 2025 oblikoval pri 2,7 odstotka BDP, kar je 0,9 odstotne točke manj od trenutno načrtovanega primanjkljaja za letos. Za leto 2026 je primanjkljaj določen pri 2,5 odstotka BDP, za leto 2027 pa pri 1,9 odstotka BDP.

Najvišji obseg izdatkov sektorja država je z odlokom določen v višini 33,85 milijarde evrov za leto 2025, 35,10 milijarde evrov za leto 2026 in 35,65 milijarde evrov za leto 2027. Letos naj bi se ta številka ustavila pri 32,16 milijarde evrov.

V EU so bila konec aprila potrjena prenovljena javnofinančna pravila, ki se bodo začela uporabljati prihodnje leto. Države članice morajo do 20. septembra pripraviti srednjeročne načrte fiskalne politike, v katerih bodo morale opredeliti svoje cilje na področju javnih financ, ukrepe za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij ter prednostne reforme in investicije.