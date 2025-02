Vlada zadovoljna z višino februarske uskladitve pokojnin

Dejal je, da te uskladitve niso "neki enkratni dodatki, s katerimi bi si vlada kupovala glasove". "Pač pa so trajna zvišanja, ki se bodo upokojencem na računih poznala še leta," je poudaril.

V odzivu na sredin shod v organizaciji stranke Glas upokojencev in Društva 1. oktober pod vodstvom Pavla Ruparja, na katerem so izrazili nasprotovanje nizkim pokojninam in na katerem je zbrane nagovoril tudi prvak SDS Janez Janša, pa je dejal, da je šlo po njegovem mnenju "za eno največjih manipulacij in izkoriščanj upokojencev". Upokojenci so po njegovih besedah prav zaradi odločitve Janševe vlade leta 2012 postali revni. Takrat je bila namreč sprejeta še vedno veljavna pokojninska reforma.

"Vodja opozicije hodi na proteste in upokojencem, ki so žrtve te krivice, kriči parole," je dejal. "Naša vlada pa raje dela in bo delala še naprej tudi zato, da bodo pokojnine vsako leto višje," je zagotovil.