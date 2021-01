Vlada: Zadržanje odloka o zaprtju šol nevarno za javno zdravje

Skupina staršev s Celjskega je pred dnevi na ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev. Tako kot starši otrok s posebnimi potrebami namreč menijo, da zdajšnji predpisi posegajo v pravni položaj otrok in da šolanje na daljavo ni primeren in sorazmeren ukrep, so sporočili starši. Ustavno sodišče bo najprej presojalo, ali bo pobudo sprejelo v obravnavo.

Kot so v nedeljo sporočili z vladnega urada za komuniciranje, je vlada na dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti delov odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na vrtce in osnovne šole s predlogom za začasno zadržanje.