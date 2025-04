Vlada zagotovila sredstva za izvedbo referenduma

Na slednjem bo po besedah finančnega ministra v ospredju vprašanje smiselnosti zakonske ureditve dodatkov k pokojninam za umetnike, zato je to tudi ena od tem, ki jo je na današnji seji vlade odprl sam.

Boštjančič je še poudaril, da je bilo bistveno več tovrstnih dodatkov podeljenih v mandatih preteklih vlad, kot v mandatu te vlade. Tudi ko je vlade vodila stranka SDS, ki zdaj predlaga referendum.

"Ta zakonska ureditev nima popolnoma nobene povezave z izplačili, ki jih iz proračuna namenjamo vsako leto," je navedel finančni minister. Dodatek k pokojni lahko namreč umetniki prejemajo že zdaj. Trenutno se izplačuje 83 posameznikom, ki bodo še naprej prejemali te dodatke, ne glede na to, ali bo nov zakon na referendumu zavrnjen ali ne. "S tem zakonom samo reguliramo kriterije, ker želimo, da so jasni. Ocenjujemo, da se bo na ta način v resnici celo verjetno znižalo število upravičencev do tega, ker bodo bolj jasni kriteriji," je dodal Boštjančič.

Zato je za ministra razprava o verjetnih stroških dodatkov glede na število potencialnih upravičencev "absurd nad absurdi". Po konzervativnih ocenah bi namreč letno dodatek prejeli po štirje dodatni posamezniki. To po navedbah ministra pomeni, da bo strošek referenduma znašal za naslednjih 100 let teh dodatkov.

"Včasih je zelo lahko opletati s posameznimi zneski. Ker nas ves čas pozivajo k odgovornosti, si želim, da bo kdo tudi prevzel odgovornost za ta strošek iz proračuna," je sklenil minister Boštjančič.