Vlada zagotovila sredstva za požarno varnost študentskih domov

Kot so navedli v sporočilu, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino 9. aprila sprejelo sklep o razdelitvi sredstev za sofinanciranje vzdrževalnih del na področju študentskih domov v letih 2026 in 2027. Z njim so se med drugim Študentskemu domu Ljubljana ter študentskim domovom Univerze na Primorskem dodelila sredstva za leto 2026 v skupni višini 732.868 evrov in v letu 2027 v skupni višini 1.832.171 evrov.

Skupni predvideni stroški izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del Študentskega doma Ljubljana po navedbah ministrstva znašajo več kot 2,3 milijona evra, od tega bo ministrstvo zagotavljalo dobre 2,2 milijona evra, 52.199 evrov pa Študentski dom Ljubljana.

Skupni predvideni stroški investicijsko-vzdrževalnih del študentskih domov pod okriljem Univerze na Primorskem medtem znašajo 876.670 evrov. Od tega bo ministrstvo zagotavljalo sredstva v skupni višini 300.600 evrov, 576.069 evrov pa bodo zagotovili domovi pod okriljem univerze.