Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vlada zagotovila sredstva za požarno varnost študentskih domov

Ljubljana, 13. 08. 2026 18.34 pred 8 urami 1 min branja 2

Avtor:
STA Ti.Š.
študentski dom

Vlada je v načrt razvojnih programov v obdobju 2026-2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo Študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerze na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov, so po seji vlade sporočili z ministrstva.

Kot so navedli v sporočilu, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino 9. aprila sprejelo sklep o razdelitvi sredstev za sofinanciranje vzdrževalnih del na področju študentskih domov v letih 2026 in 2027. Z njim so se med drugim Študentskemu domu Ljubljana ter študentskim domovom Univerze na Primorskem dodelila sredstva za leto 2026 v skupni višini 732.868 evrov in v letu 2027 v skupni višini 1.832.171 evrov.

Skupni predvideni stroški izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del Študentskega doma Ljubljana po navedbah ministrstva znašajo več kot 2,3 milijona evra, od tega bo ministrstvo zagotavljalo dobre 2,2 milijona evra, 52.199 evrov pa Študentski dom Ljubljana.

Skupni predvideni stroški investicijsko-vzdrževalnih del študentskih domov pod okriljem Univerze na Primorskem medtem znašajo 876.670 evrov. Od tega bo ministrstvo zagotavljalo sredstva v skupni višini 300.600 evrov, 576.069 evrov pa bodo zagotovili domovi pod okriljem univerze.

vlada požarna varnost prenova Študentski dom Ljubljana Univerza na Primorskem

Noč, ko je umrl Aleš Šutar: kaj je in predvsem česa ni storila Policija?

Rdeča barva po vratih knjigarne: 'Napad je simptom stanja v mestu in državi'

24ur.com DOS za uvedbo obveznih učbeniških skladov v vseh srednjih šolah
24ur.com Več investicij za zmanjšanje čakalne liste za sprejem v študentske domove?
24ur.com Ministrstvo šolam izplačalo pet milijonov evrov brez pravne podlage?
Cekin.si Z novo politiko štipendiranja vlada zagotovila sredstva za tisoč novih štipendij za deficitarne poklice
24ur.com Nove hiše, vrtci in varn(ejš)i vodotoki bodo težki 2,3 milijarde evrov
24ur.com Vlada prerazporedila okoli 250 milijonov evrov kohezijskih sredstev
24ur.com Fridl Jarc: S kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primanjkljaja
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
13. 08. 2026 20.32
In potem se bo denar v obliki kuvert izgubil. Totalna neumnost. Z lahkoto se brez denarja da izboljšat požarno varnost samo z ozaveščanjem in pravilnim ravnanjem.
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
13. 08. 2026 18.40
ne zavajat,ta sredstva je zagotovila golobova vlada.ta vlada še ni nič naredila na prihotkovni strani,samo proračun prazni ,da poplačuje iraelske vohune,dodika,zaposlila je pa 480 največjih delomrznežev v sloveniji na zaupanje.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
Portal
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Prešvicana posteljnina: kako se znebiti neprijetnega vonja
Prešvicana posteljnina: kako se znebiti neprijetnega vonja
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Po sedmih letih zakona je počilo: zvezdnik Muse vložil zahtevo za ločitev
Po sedmih letih zakona je počilo: zvezdnik Muse vložil zahtevo za ločitev
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897