Vlada bo poleti zamenjala več veleposlanikov

Vlada je na današnji seji sprejela predloge, da se poleti veleposlanikom na Slovaškem, Danskem, v Italiji, Združenih arabskih emiratih in Egiptu zaključijo mandati. Predlog bo zdaj romal k predsedniku republike. V sedanji opoziciji so sicer že izrazili nasprotovanje določenim imenovanjem, ki so tesno povezani z odhajajočo vlado.

S 30. junijem bi se tako končal mandat veleposlanika v Združenih arabskih emiratih Ota Pungartnika, ki iz Abu Dabija diplomatsko pokriva še Bahrajn in Kuvajt in je tudi stalni predstavnik Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA) s sedežem v Abu Dabiju. Njegov položaj naj bi prevzela Natalia Al Mansour. Z 31. julijem naj bi se končal mandat Gregorju Kozovincu, ki je veleposlanik na Slovaškem. Glede na poročanja medijev naj bi njegov položaj prevzel Stanislav Raščan, sicer sedanji državni sekretar na zunanjem ministrstvu. icon-expand Kunstlja bo zamenjal Matjaž Longar. FOTO: Damjan Žibert Tomaž Kunstelj naj bi 31. julija zaključil mandat veleposlanika v Rimu. Od tam diplomatsko pokriva tudi Tunizijo, Malto in San Marino, je pa tudi stalni predstavnik Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) in organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Zamenjal naj bi ga dosedanji veleposlanik v Grčiji Matjaž Longar. Edvin Skrt naj bi 6. avgusta zaključil veleposlaniško službo v Københavnu, od koder diplomatsko pokriva še Islandijo, Norveško, Švedsko in Finsko. Zamenjal naj bi ga Mihael Zupančič, sicer vodja kabineta zunanjega ministra Anžeta Logarja. S 15. avgustom naj bi mandat zaključila tudi Mateja Prevolšek, ki je veleposlanica v Egiptu. Pristojna je tudi za Katar, Oman, Savdsko Arabijo, Južno Afriko in Jordanijo. Zamenjal naj bi jo dosedanji šef kadrovske službe na zunanjem ministrstvu Sašo Podlesnik. Do konca avgusta naj bi sicer na nove položaje odšlo okoli petnajst veleposlanikov, med njimi tudi več takih, ki naj bi bili po mnenju dosedanje opozicije politično preveč povezani z dosedanjo vlado. PREBERI ŠE Vlada bo menjala veleposlanika na Hrvaškem in v Belgiji Že med ocenjevanjem primernosti kandidatov v državnem zboru so bili glede tega najbolj glasni v stranki LMŠ. Pomisleke naj bi imeli tudi v Gibanju Svoboda. Ocenjujejo, da je seznam imen odraz velike spolitiziranosti MZZ, in želijo, da bi imenovanja po nastopu nove vlade ponovno pregledali. Med spornimi kandidati naj bi bil tudi državni sekretar za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v Janševem kabinetu, brigadir Bojan Pograjc, ki naj bi postal veleposlanik na Poljskem. Sporna naj bi bila tudi Logarjev državni sekretar Gašper Dovžan, ki odhaja za veleposlanika v Zagreb, in generalni sekretar na MZZ Jožef Drofenik. Kandidati za bodoče veleposlanike so že dobili potrditev v parlamentarnem odboru za zunanjo politiko, v katerem imajo prepričljivo večino sedanje vladne stranke in njeni podporniki, nekateri pa naj bi tudi že dobili agrema države gostiteljice. Kot zadnji bo na potezi predsednik republike Borut Pahor, ki bo moral podpisati še ukaze o postavitvi veleposlanikov.