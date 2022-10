Vlada zamejila končno ceno daljinskega ogrevanja

Brez ukrepov bi se cene s 1. januarjem začele višati, in sicer tudi do 400 odstotkov v primerjavi s primerljivim mesecem lani, je poudaril. "Da pravočasno posežemo in zamejimo končno ceno, je vlada sprejela to uredbo, s tem pa smo končno prodajno ceno toplote zamejili na znosen nivo," je dejal Kumer in dodal, da so med zaščitene odjemalce, za katere prav tako velja regulirana cena, uvrstili tudi vrtce, zdravstvene domove in osnovne šole.

Navedel je prihranke, ki jih bo prinesla regulacije vhodne cene plina pri 73 evrih na megavatno uro (MWh), medtem ko bi najavljena tržna cena znašala 150 evrov na MWh.

Omenil je štiri sisteme, kjer se bodo ukrepi najbolj poznali na cenah, saj je tam zemeljski plin glavni vhodni energent. To so Maribor, Jesenice, Trbovlje in Nova Gorica. V Mariboru bodo na mesečni ravni prihranili 122,25 evra, v Novi Gorici 122,79, na Jesenicah 146,16, v Trbovljah pa kar 184,49 evra, je naštel minister. Gre za primerjavo med najavljeno tržno ceno, to je 150 evrov na megavatno uro, in ceno 73 evrov na megavatno uro, ki bo veljala z ukrepi. "Še vedno," je pojasnil, "pa so cene višje kot preteklo zimo, ker so sistemi plin za preteklo leto kupovali leto ali dve prej in so bile te cene neprimerljive s sedanjimi."