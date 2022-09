Vlada zamenjala vodstvo direkcije za vode

Vlada je z mesta direktorja Direkcije RS za vode razrešila Romana Kramerja in za vršilko dolžnosti direktorice direkcije imenovala Nežo Kodre. Položaj bo nastopila v petek, direkcijo pa bo vodila do imenovanja novega direktorja, a največ pol leta, torej do 22. marca 2023, so sporočili po seji vlade.

Kot je v sporočilu za javnost zapisalo ministrstvo za okolje in prostor, pod okrilje katerega sodi direkcija za vode, zakon o javnih uslužbencih določa, da funkcionar oz. organ, pristojen za imenovanje, lahko v enem letu od nastopa funkcije razreši predstojnika organa v sestavi ministrstva brez utemeljitve. Neža Kodre, ki po navedbah ministrstva izpolnjuje vse pogoje za vodenje direkcije, je univerzitetna diplomirana inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva. Na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je pridobila tudi naziv magistra gradbeništva, komunalna smer. Trenutno opravlja delo vodje sektorja za razvoj in plan na direkciji. Kramer je direkcijo za vode vodil od marca 2020, sprva kot vršilec dolžnosti, poln mandat pa je dobil septembra 2020. V času njegovega vodenja so sedež direkcije preselili iz Ljubljane v Celje.