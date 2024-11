Vlada zaostruje boj proti huliganom: desetletna prepoved obiska in višje kazni

Vlada spreminja Zakon o nalogah in pooblastilih policije in s tem zaostruje boj proti huliganom na športnih prireditvah. Ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah podaljšuje na od dve do 10 let, po naših informacijah pa za več tisoč evrov zvišuje tudi globo za kršitev ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Kaj vse se še spreminja?

OGLAS

Vlada bo na četrtkovi seji med drugim obravnavala predlog novele Zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim med drugim zagotavlja večjo zaščito žrtev nasilja in zaostruje ukrepe, povezane z nasiljem na športnih prireditvah. Razlog za izrek prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju širi na hujše ogrožanje zdravja žrtve. Ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah podaljšuje na od dve do 10 let in zvišuje globo za kršitev ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Zaradi primerov v praksi, ko osebe iz organiziranih navijaških skupin v okolici športnih objektov pogosto izvršujejo tudi prekrške po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, zalotitev pri storitvi prekrška širi tudi na prekrške iz tega zakona.

Navijaška skupina Viole FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Spomnimo, pozivi za zaostritev kazni za huligane so že dlje časa predmet razprav. Konec februarja letos so se strokovnjaki iz ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije in Nogometne zveze Slovenije sestali na delovnem sestanku in razpravljali o dodatnih ukrepih in rešitvah za večjo varnost na športnih prireditvah.

Da je ukrepanje nujno, je dokazal dogodek v Škofji Loki septembra 2021, ko je tik pred koncem nogometne tekme med Škofjo Loko in Izolo na igrišče vdrlo 30 zamaskiranih in oboroženih huliganov z gorečimi baklami ter fizično obračunalo z izolskimi navijači in nogometaši. Nasilneži so poškodovali tri igralce in enega navijača, tega težje.

Februarja letos je bilo po incidentu na tekmi 21. kroga slovenske lige Maribora proti Muri zaradi odvrženega eksplozivnega telesa poškodovanih pet nogometašev, član strokovnega štaba Mure in mladoletni pobiralec žog. Noč je na opazovanju v bolnišnici preživel nogometaš Niko Kasalo.

O neljubem dogodku smo morali poročati tudi po nedeljskem obračunu med Olimpijo in Mariborom. Poteza, ki buri duhove, je sporočilo organiziranih navijačev ljubljanske Olimpije, namenjeno slovenskemu reprezentantu. Gre za zadevo, ki ne sodi nikamor, kaj šele na nogometne tribune. Po tekmi so namreč Green Dragonsi izobesili morbiden transparent z besedami "Jojo, naredi nam uslugo", zraven pa je bila narisana vrv, ki je namigovala na samomor.