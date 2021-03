'Vlada zaostruje že tako strogo priseljensko in migrantsko zakonodajo'

Odbor DZ za notranje zadeve pretresa noveli zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti. Značilnost te vlade je zloraba izrednih razmer, s katerimi omejuje življenje in človekove pravice, v tem primeru pa skuša ponovno uzakoniti določbe, ki bodo lahko začasno suspendirale ustavni red in mednarodne konvencije, menijo v Levici. Zato so vložili amandma odbora, da se uvedba instituta kompleksne krize na področju migracij črta iz predloga zakona.

S predlagano novelo zakona o tujcih se zaostrujejo pogoji za bivanje tujcev v Sloveniji in uvaja pojem kompleksne krize, s katero bi začasno omejili dostop do mednarodne zaščite. Ustavno sodišče je sicer podobno določbo leta 2019 že razveljavilo, minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa meni, da so tokrat uspeli pripraviti tako rešitev, kot so jo naložili ustavni sodniki.

V predlogu je sicer predvideno, da bi kompleksno krizo razglasila vlada, kar je naletelo na številne očitke, o skladnosti predloga z ustavo in spoštovanju ustavne odločbe pa je v obširnem mnenju podvomila tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Na podlagi tega mnenja je vlada po navedbah Hojsa že vložila dopolnilo, po katerem bo kompleksno krizo razglasil DZ. K predlogu je sicer vloženih še veliko število dopolnil, zato je danes pričakovati dolgo in polemično razpravo. Da je predlog v neskladju z ustavo in ustavno odločbo, sicer menijo tudi v delu opozicije in v nevladnih organizacijah. Te so poslance pozvale k zavrnitvi predloga, v nasprotnem primeru pa bo po njihovem prepričanju nujna ponovna ustavna presoja. Novela zakona o mednarodni zaščiti pa po navedbah predlagatelja zagotavlja hitro in učinkovito mednarodno zaščito za tiste, ki jo dejansko potrebujejo, hkrati pa bi v največji meri izkoreninila zlorabo azilne zakonodaje. Predlog je, tako kot novela zakona o tujcih, že dobil zeleno luč DZ za nadaljnjo obravnavo, v razpravi pa so nekateri poslanci menili, da so predlagane določbe preveč restriktivne, medtem ko bi jih drugi še bolj zaostrili.

icon-expand Odbor DZ za notranje zadeve se je danes lotil novel zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti. Pričakovati je dolgo in polemično razpravo, saj sta bila predloga deležna ostrih kritik, člani odbora pa bodo pretresali tudi številna vložena dopolnila. FOTO: Damjan Žibert

Levica predlaga črtanje spornega instituta kompleksne krize na področju migracij

V Levici so že pred dnevi opozorili, da je predsednik odbora Branko Grims sejo odbora sprva sklical za sredo, a jo je 25. februarja nato "samovoljno prestavil" na dan prej. S tem je skrajšal čas med sklicem in izvedbo seje delovnega telesa onkraj poslovniško dopustnega minimuma, saj da bi jo moral sklicati 14 dni pred sejo.

Iz Levice sosporočili, da vlada Janeza Janše zaostruje že tako strogo priseljensko in migrantsko zakonodajo. "Značilnost te vlade je zloraba izrednih razmer, s katerimi omejuje življenje in človekove pravice. Takšen način vladanja ji omogoča proste roke pri sprejemanju odločitev, brez da bi o tem odločal Državni zbor kot zakonodajni organ. A tovrstna pooblastila ji za obvladovanje resničnih ali namišljenih izjemnih dogodkov niso dovolj, zato v predlogu spremembe Zakona o tujcih predlaga uvedbo instituta kompleksne krize na področju migracij. Z razglasitvijo kompleksne krize policija pri obravnavi migrantov ne bi več uporabljala Zakona o mednarodni zaščiti, prav tako ne bi več veljale določbe Konvencije o statusu beguncev, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija," so pojasnili. Kot še dodajajo, vlada skuša ponovno uzakoniti določbe, ki bodo lahko začasno suspendirale ustavni red in mednarodne konvencije. "O takšnem početju se je že izreklo ustavno sodišče, ki je v zadevi U-I-59/17 z dne, 18. septembra, spomnilo na načelo nevračanja, zapisano v 18. členu ustave. To namreč prepoveduje izročanje oseb, ki jim grozi nečloveško ravnanje – kamor fizično nasilje in primeri naravnost sadističnega trpinčenja s strani predstavnikov hrvaške in bosanske policije vsekakor spadajo. Naša ustava in mednarodno pravo velevajo, da ima vsak posameznik pravico vstopiti v državo in zaprositi za varstvo – pristojni organi pa morajo zagotoviti pošteno in učinkovito individualno obravnavo. Vlada hoče z določili o kompleksni krizi suspendirati ta načela – v praksi to pomeni suspenz mednarodne Konvencije o statusu beguncev."

Ustvarjanju zakonskih podlag za razglašanje izrednih razmer, ki so protiustavne, in ki začasno ukinjajo del zakonodaje, ki ureja človekove pravice, v Levici ostro nasprotujejo. Zato so vložili amandma odbora, da se uvedba instituta kompleksne krize na področju migracij črta iz predloga zakona. "Ne bomo pristali na to, da vlada samovoljno uvaja kvazi izredna stanja in se tako igra z usodo ljudi, ki bežijo pred različnimi oblikami preganjanja," so še dodali.