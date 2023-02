'Vlada zavaja z informacijo, da so gasilci bolje plačana skupina v javnem sektorju'

Včerajšnji shod gasilcev je potekal vse prej kot mirno, kar 500 gasilcev je korakalo po ulicah od parlamenta do vlade. S trobentami, sirenami, ognjem in dimnimi bombami so pozivali ministra Marjana Šarca in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, naj jim dvignejo trenutne minimalne plače.

Ajanović Hovnikova je po shodu dejala, da ga je morala zapustiti zaradi nevarnosti in da so ji na protestu grozili. Vlada je gasilce še dodatno razburila z izjavo, da so poklicni gasilci ena bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju. Gasilci odločno zatrjujejo, da to ni res.

Matej Rošer, gasilec iz Maribora, je dejal, da nihče ni v nevarnosti. "Vlada hoče s problematizacijo izjav preusmerjati pozornost na nekaj drugega, namesto da bi se ukvarjala z našim plačnim sistemom."