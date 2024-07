Vlada zavarovalnicam zagotovila nadomestila v vrednosti 33,5 milijona evrov

V skladu z uredbo iz leta 2023 o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so zavarovalnice Triglav, Vzajemna in Generali na ministrstvo za zdravje izstavile zahtevke za vračilo razlike med višino plačanih stroškov izvajalcem zdravstvenih storitev in vrednostjo prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za leto 2023.

Sredstva za pokrivanje obveznosti na proračunski postavki vračilo razlike zavarovalnicam iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so na vladi zagotovili z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije, so po seji vlade sporočili z ministrstva za finance.

Vlada je 14. aprila lani izdala uredbo, s katero je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija tako od 1. maja 2023 ni smela presegati 35,67 evra.

Za to se je odločila po tistem, ko so vse tri zavarovalnice lani sprejele sklepe o dvigu premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena premije bi se pri Vzajemni dvignila s 1. julijem na 44,78 evra mesečno, pri Generaliju že z majem na 44,89 evra, pri Triglavu pa z junijem na 45,52 evra. A so zavarovanci zaradi vladne uredbe do konca lanskega leta torej plačevali 35,67 evra mesečno.

Vlada je nato decembra določila pravne podlage za možnost izplačila nadomestila zavarovalnicam za povrnitev škode, nastale zaradi omejitve najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnice so lahko zahtevek za izplačilo nadomestila vložile štiri mesece po uveljavitvi uredbe.