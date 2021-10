Vlada se ne strinja s predlogom DZ o nujnosti predčasnih volitev

Predlagatelji zahtevajo sklic izredne seje Državnega zbora zaradi domnevno zaskrbljujočih razmer v državi in nujnosti predčasnih volitev, je po sredini dopisni seji sporočila vlada. V Predlogu priporočil navajajo, da gre za ustvarjanje izrednih razmer v državi z ravnanjem vlade in njenih ministrov za prekomerno policijsko nasilje na protestih v Ljubljani in za politizacijo in militarizacijo Policije.

"Vlada meni, da morebitna uresničitev predloga priporočil z ničemer ne bi pripomogla k izboljšanju razmer v državi, prav tako bi lahko morebitne predčasne volitve izkoristili organizatorji nasilnih protestov za dodatno poslabšanje (notranje) varnosti," so sporočili z vlade. Dodajajo, da bi protesti lahko privedli do vsesplošnih neredov, kar bi hkrati narekovalo intenziviranje ukrepov za zagotavljanje javne varnosti, s tem pa tudi številčnejšo in ostrejšo uporabo policijskih pooblastil.