Vlada želi nasloviti izzive invalidskih organizacij

Njihov namen je vzpostaviti operativni organ, sestavljen iz predstavnikov vlade in nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki bo na operativni ravni sproti naslavljal izzive invalidov, je poudaril Golob.

Mateja Toman , vršilka dolžnosti predsednice NSIOS, je poudarila, da je bil današnji sestanek prekratek, da bi lahko naslovili prav vse odprte dileme s področja uresničevanja temeljnih človekovih pravic ter vsa druga odprta vprašanja na invalidskem področju. Na sestanku so sicer po besedah Tomanove odprli "nekaj začetnih konkretnih tem, ki sovpadajo tudi s kratkoročnimi aktivnostmi vlade." Med temi je omenila tudi načrtovane spremembe novele zakona o dohodnini.

"Spremembe, ki so zdaj na mizi, bomo proučili, poskušali pa bomo predlagati še kakšno drugo rešitev oz. pobudo na tem področju, kajti zavedati se moramo, da življenje z invalidnostjo prinaša dodatne stroške, s katerimi se povprečen prebivalec sicer ne srečuje," je dodala Tomanova. Med tematikami, ki bodo aktualne jeseni, je izpostavila tudi valorizacijo prihodkov iz naslova invalidskega varstva in področje invalidskih pokojnin.

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije so bili sicer veseli vabila na današnji sestanek s premierjem, še posebej pa so zadovoljni, da je do sestanka prišlo še pred iztekom dopustov, kar jim omogoča, da delo nadaljujejo že v poletnih mesecih.