Bo vlada zaradi spremebe ocene rasti BDP razrešila vodjo statističnega urada?

Vlada je sicer v začetku tega meseca Statistični urad RS (Surs) že pozvala k dodatnim pojasnilom glede ocene rasti slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP) za lani. Po prvi letni oceni, ki jo je Surs objavil konec avgusta, se je namreč ta lani realno zvišal za 2,5 odstotka, medtem ko je predhodna ocena, ki je temeljila na združevanju četrtletnih podatkov, govorila o 5,4-odstotni rasti. Lanska rast je bila tako bistveno nižja od prvotnih ocen, pa tudi precej počasnejša od pokoronske 8,2-odstotne v letu 2021.

Vlada je nato Surs pozvala, naj v čim krajšem času celovito pojasni razloge in ugotovitve, zakaj je prišlo do odstopanja pri izračunu BDP za lani. Ob tem naj tudi pojasni, ali in kako popravek BDP za lani vpliva na ocene rasti BDP v letošnjem letu.