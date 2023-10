Vlada želi oklestiti stroške službenih potovanj za 15 odstotkov

Ministrica se je najprej znašla v težavah zaradi visokih stroškov službene poti v New York. In vlada je ta teden ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za finance naložila, da naj skupaj do konca leta pripravita načrt za znižanje stroškov službenih potovanj za vsaj 15 odstotkov.

Zneski službenih poti ministrov so zelo različni, različno je tudi število poti posameznih ministrov. Od začetka mandata do danes, je ministrstvo za delo za službene poti vseh svojih zaposlenih namenilo slabih 215 tisoč evrov. Lani slabih 80 tisoč, letos pa slabih 140 tisoč evrov za 129 potnikov. Na ministrstvu poudarjajo, da se je minister Luka Mesec odrekel letom s Falconom in poletom v poslovnem razredu. Ministrstvo za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je ta teden odstopil, je lani porabilo 103 tisoč evrov, letos pa slabih 84 tisoč evrov. Proračun za službena potovanja ministrstva za finance je lani znašal skoraj 350 tisoč evrov, letos pa dobrih 400 tisoč evrov. Podatka o njihovih dejanskih porabljenih sredstvih nimamo, prav tako svojih podatkov še niso poslala vsa ministrstva. Kako potratno pa je v primerjavi s prejšnjo garnituro ministrstvo za zunanje zadeve? Anže Logar je v svojem mandatu opravil 63 službenih poti, ki so stale slabih 98 tisoč evrov. Tanja Fajon ga je že prehitela, doslej je opravila 67 službenih poti. Podatek o stroških imamo za 62 poti, stale so dobrih 162 tisoč evrov. Leti v času covida so bili sicer omejeni, v zadnjem obdobju pa so se cene letalskih prevozov podražile.