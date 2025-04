Vlada želi z uvedbo naložbenega računa spodbuditi dolgoročno varčevanje

Vlada želi z zakonom povečati možnosti za vlaganja prihrankov prebivalstva, okrepiti slovenski trg kapitala in razširiti vire financiranja gospodarstva. Ključne prednosti tega računa so poenostavljen postopek obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti, ugodnejša davčna obravnava, velika fleksibilnost pri upravljanju naložb in poudarek na varovanju vlagateljev, je naštel minister.

Imetniki tega računa bodo lahko trgovali z delnicami, obveznicami, zakladnimi menicami ter delnicami investicijskih skladov, ki kotirajo na organiziranem trgu oz. na borzi. "Po opravljeni javni obravnavi smo prejeli predlog, da se vključi tudi vzajemne sklade, torej nakupe in prodaje točk vzajemnega sklada, ki ne kotira na organiziranem trgu, ker je to pomemben segment našega kapitalskega trga," je povedala Prahova.

Predlog zakona bo šel v obravnavo DZ, na ministrstvu za finance pa pričakujejo, da bi bil lahko sprejet do poletja, je povedala državna sekretarka na ministrstvu Nikolina Prah . Uporabljati se bo začel čez devet mesecev, da se bodo na nov sistem lahko pripravili tako ponudniki individualnih naložbenih računov kot Finančna uprava RS (Furs) in Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Tako naj bi ti računi zaživeli spomladi prihodnje leto.

Izjeme bodo v primeru prvih prodaj delnic, če bodo te v roku enega leta uvrščene na organiziran trg, ter državni vrednostni papirji, predvsem zakladne menice, ki ne bodo uvrščeni na organiziran trg. Izjema bodo tudi delnice Vzajemne. "Tisti, ki so se odločili, da jih bodo prevzeli, jih bodo lahko neposredno prenesli s fiduciarnega računa na individualni naložbeni račun," je povedala Prahova.

Ponudniki individualnih naložbenih računov bodo osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, praviloma so to banke in borznoposredniške družbe. To dovoljenje podeljuje ATVP. Ta bo tudi vzpostavila register, kamor se bodo ti ponudniki vpisovali. ATVP bo pripravila tudi nabor stroškov, da bodo imenitniki računov lahko primerjali cene ponudnikov. Medtem bo Furs vzpostavil register imetnikov individualnih naložbenih računov.

Naložbeni račun bodo lahko starši odprli za svojega otroka, ki bo z njim samostojno lahko razpolagal, ko bo dopolnil 18 let.

Ker bo ta račun fizična oseba lahko odprla le enkrat, predlog predvideva možnost mirovanja individualnega naložbenega računa. Gre za primer, če bo nekdo odšel v tujino in postal nerezident. A na računu ne bo smel pustiti sredstev, mirovanje pa bo lahko trajalo največ 10 let.