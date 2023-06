Dodatnih deset milijonov evrov za nakup novih vozil potniškega prometa

Na seji vladnega odbora je vlada sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 spremeni projekt z naslovom Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa. Zaradi sprememb in povečanih potreb in koristi izvajanja ukrepa na področju trajnostne mobilnosti se izhodiščna vrednost projekta s 7.000.000 evrov zvišuje na 17.000.000 evrov, so sporočili.