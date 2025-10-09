V naslednjih tednih ponovno testiranje SI-Alarma: tokrat po regijah

V prihodnjih tednih bo najverjetneje potekalo ponovno testiranje sistema SI-Alarm, tokrat po regijah, je sporočil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Nacionalno testiranje je prvič potekalo konec septembra, po besedah Behina so zaznali težave pri uporabi oddajnikov A1. Uprava za zaščito in reševanje bo sistem prevzela, ko bo deloval v celoti, je napovedal Behin.

Nacionalno testiranje SI-Alarm je potekalo konec septembra, v kratkem sledi še testiranje po regijah. FOTO: Bobo icon-expand

Danes je Behin prejel tudi poročilo Telekoma po končanem prvem testiranju 27. septembra. Podrobnosti poročila še ne pozna, dejal pa je, da je bila natančnost prenosa sporočila z Uprave do družbe Telekom 100-odstotna. V nadaljevanju pa so bile težave pri uporabi oddajnikov A1. "Uporabniki oddajnikov A1 sporočil niso dobili," je pojasnil Behin. Napako so z zakasnitvijo odpravili, uporabniki so sporočilo prejeli malo pred 16. uro. Koliko odstotkov uporabnikov je prejelo sporočilo, Behin ne ve. Podatek imajo operaterji, je prepričan. Pred dokončnim sprejemom sistema v uporabo bo sicer izvedeno še dodatno testiranje, saj želijo, da vsi operaterji istočasno pošljejo sporočilo. "Šele takrat bomo vedeli, kakšen je dejanski doseg."

Testiranje na regionalni ravni

Konec septembra so testirali sistem na nacionalni ravni - iz ene točke po vsej državi. Po besedah Behina pa bodo v prihodnje izvedli še regionalno testiranje iz 13 regionalnih centrov. "Regionalni center bi Telekomu poslal sporočilo za testno območje." "Recimo, da bi imeli nesrečo v Pomurju in bi ugotovili, da tamkajšnji center ne more pošiljati sporočil, ki bi jih potem morali pošiljati iz Ljubljane." Behin želi, da bi se regionalno testiranje zgodilo v prihodnjih tednih. Ponovno testiranje na nacionalni ravni pa bi se lahko zgodilo nekoliko kasneje, ko bodo sistemi iOS in Android nadgrajeni, napoveduje Behin.

Leon Behin FOTO: Bobo icon-expand

Behin je sicer opozoril, da nekatere težave pri prejemanju sporočil izhajajo prav iz neposodobljenih operacijskih sistemov iOS in Android. Te mora zagotoviti ponudnik sistema. "Uprava za zaščito in reševanje bo sistem SI-Alarm uporabljala in kreirala sporočila ter jih poslala družbi Telekomu, ki bo sporočila nato posredoval še ostalim operaterjem," je o sistemu alarmiranja povedal Behin, ki je priznal, da ima sistem omejitve, a ga je po njegovem mnenju smiselno uporabljati. Tudi odzivi občanov kažejo, da je bil sistem dobro sprejet, je dodal Behin. Preden bo Uprava sistem začela uporabljati, se bodo ponovno sestali s Telekomom in ministrstvom za digitalno preobrazbo. Predvidoma se bodo sestali v začetku prihodnjega tedna.

