Slovenija

V naslednjih tednih ponovno testiranje SI-Alarma: tokrat po regijah

Ljubljana, 09. 10. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 10 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
65

V prihodnjih tednih bo najverjetneje potekalo ponovno testiranje sistema SI-Alarm, tokrat po regijah, je sporočil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Nacionalno testiranje je prvič potekalo konec septembra, po besedah Behina so zaznali težave pri uporabi oddajnikov A1. Uprava za zaščito in reševanje bo sistem prevzela, ko bo deloval v celoti, je napovedal Behin.

Nacionalno testiranje SI-Alarm je potekalo konec septembra, v kratkem sledi še testiranje po regijah.
Nacionalno testiranje SI-Alarm je potekalo konec septembra, v kratkem sledi še testiranje po regijah. FOTO: Bobo

Danes je Behin prejel tudi poročilo Telekoma po končanem prvem testiranju 27. septembra. Podrobnosti poročila še ne pozna, dejal pa je, da je bila natančnost prenosa sporočila z Uprave do družbe Telekom 100-odstotna. V nadaljevanju pa so bile težave pri uporabi oddajnikov A1. "Uporabniki oddajnikov A1 sporočil niso dobili," je pojasnil Behin. Napako so z zakasnitvijo odpravili, uporabniki so sporočilo prejeli malo pred 16. uro.

Koliko odstotkov uporabnikov je prejelo sporočilo, Behin ne ve. Podatek imajo operaterji, je prepričan.

Pred dokončnim sprejemom sistema v uporabo bo sicer izvedeno še dodatno testiranje, saj želijo, da vsi operaterji istočasno pošljejo sporočilo. "Šele takrat bomo vedeli, kakšen je dejanski doseg."

Testiranje na regionalni ravni

Konec septembra so testirali sistem na nacionalni ravni - iz ene točke po vsej državi. Po besedah Behina pa bodo v prihodnje izvedli še regionalno testiranje iz 13 regionalnih centrov. "Regionalni center bi Telekomu poslal sporočilo za testno območje." "Recimo, da bi imeli nesrečo v Pomurju in bi ugotovili, da tamkajšnji center ne more pošiljati sporočil, ki bi jih potem morali pošiljati iz Ljubljane." Behin želi, da bi se regionalno testiranje zgodilo v prihodnjih tednih.

Ponovno testiranje na nacionalni ravni pa bi se lahko zgodilo nekoliko kasneje, ko bodo sistemi iOS in Android nadgrajeni, napoveduje Behin.

Leon Behin
Leon Behin FOTO: Bobo

Behin je sicer opozoril, da nekatere težave pri prejemanju sporočil izhajajo prav iz neposodobljenih operacijskih sistemov iOS in Android. Te mora zagotoviti ponudnik sistema.

"Uprava za zaščito in reševanje bo sistem SI-Alarm uporabljala in kreirala sporočila ter jih poslala družbi Telekomu, ki bo sporočila nato posredoval še ostalim operaterjem," je o sistemu alarmiranja povedal Behin, ki je priznal, da ima sistem omejitve, a ga je po njegovem mnenju smiselno uporabljati. Tudi odzivi občanov kažejo, da je bil sistem dobro sprejet, je dodal Behin.

Preden bo Uprava sistem začela uporabljati, se bodo ponovno sestali s Telekomom in ministrstvom za digitalno preobrazbo. Predvidoma se bodo sestali v začetku prihodnjega tedna.

Sprejeli novo uredbo

"Sprejeli smo uredbo o opremljanju, organiziranju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje," pa je po seji vlade povedal obrambni minister Borut Sajovic. Izpostavil je, da so bili v zadnjem času obremenjeni predvsem gorski reševalci.

Uredbo bodo še posodobili. "Cilj je, da vpeljemo vse naše izkušnje od leta 2015 do danes, ko so nas prizadele naravne nesreče," je o namenu sprememb uredbe dejal Behin.

vlada si-alarm leon behin borut sajovic
KOMENTARJI (65)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoviceResnice
09. 10. 2025 13.13
U tej državi aktualni politiki ornk piska
ODGOVORI
0 0
GibbsNCIS
09. 10. 2025 13.12
kaj si gredo še 1x sramoto delat. a ni blo dost?
ODGOVORI
0 0
daiči
09. 10. 2025 13.09
A nimajo druzga dela k igračkat se s temi neumnostmi, a za to jh plačujemo. Če bo kdaj drek zadel ventilator in bojo jedrske rakete začeke po luftu letat noben sporočiv nobenmu nebo pomagu, tile k bojo pa ta sporocila posilal se bojo pa prvi pod zemlo skril.
ODGOVORI
0 0
a res1
09. 10. 2025 13.09
Kot prvo. Preko telemacha tud ni šlo, spet izgovor. Preko regij posamično bi pa mogoše šlo, ker bo sistem manj obremenjen. In pa telefon redmi 12 ima možnost izklope teh obvestil. 4 ali 5 nastavitev ima okoli tega.
ODGOVORI
0 0
AleksanderS
09. 10. 2025 13.08
Takrat ko je bil covid ste vsi norel da vas JJ NADZIRA ? Kaj pa zdj tole ???
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
09. 10. 2025 13.07
Spet bomo proračunski denar kurili.
ODGOVORI
0 0
AleksanderS
09. 10. 2025 13.07
To vase neuspesno testiranje me vznemiraj . Dovolj mi je teh poskusov vlade da me nadzira
ODGOVORI
0 0
UnknownIdentity
09. 10. 2025 13.07
Ja najbol da recejo se da smo uporabniki sami krivi.. Cudno da pri nam v Avstriji deluje bp.
ODGOVORI
0 0
Minifa
09. 10. 2025 13.04
+3
Mobi je moja osebna lastnina vsak poseg v njega je nasilje in posiljevanje, ne rabimo vaših igric..
ODGOVORI
3 0
Minifa
09. 10. 2025 13.06
+2
Znamo poskrbeti zase, manj skrbite za nas bolj varni smo, saj nas razen GOLOBA, MUSARCE in Tanje Fajon ne ogroža nihče drug.
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
09. 10. 2025 13.04
+1
Ce so vam ob prvem poozkusu pisali, da jih je dobilo 95%, bo sedaj 102%
ODGOVORI
1 0
Con-vid 1984
09. 10. 2025 13.02
+1
Ne pošiljajte mi ničesar *nide talmudske.
ODGOVORI
1 0
mb3zb6
09. 10. 2025 12.57
-4
Bil je TEST, T-E-S-T. In testira se zato, da se vidi, kako stvar poteka v praksi, kaj deluje, kaj ne deluje in kaj je treba popravit. In normalno je, da pri prvem testu ni šlo vse gladko, s(m)o pa dobili sliko, kaj in kako. In tisti, ki vam je to tako odveč in bi izklapljali. Prav. Ampak res ne vem, kaj je narobe, če vašemu kraju grozi poplava, pa da dobite obvestilo, da se pravočasno pripravite. Ali kakršnakoli druga narvna nesreča. Ravno v času testiranja v Sloveniji, so na Peloponezu v Grčiji dobili obvestilo, da je velika verjetnost potresa. V Ameriki imajo t.i. "Amber Alert", za pogrešane / ugrabljene otroke, da je lahko akcija takoj, da so vsi pozorni. Res ne vem, kaj je to tako slabega.
ODGOVORI
2 6
boslo
09. 10. 2025 12.58
+5
Večina nas podpira obveščanje, problem je v laganju glede uspešnosti
ODGOVORI
6 1
myke
09. 10. 2025 13.07
Kakšna pa je uspešnost?
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
09. 10. 2025 12.57
+3
to najbolj obvladajo na Islandiji. povprasajte njihovo zascito, kopirajte in bo vam delalo
ODGOVORI
3 0
Tomy1
09. 10. 2025 12.56
+3
Sam upamo, da ne dobim obvestila, da bo morje poplavlajo - za gorenjsko regijo ! Resnično so Butalci ! Upam, da Butalci niso užaljeni !!!
ODGOVORI
4 1
Joe70
09. 10. 2025 12.56
+1
Če nekaj ne deluje se popravi in ponovno preizkusi. Ko bo delovalo bo uporabno.
ODGOVORI
1 0
boslo
09. 10. 2025 12.59
Nam boš javil, ko bo 100% pokritost?
ODGOVORI
0 0
Artechh
09. 10. 2025 13.01
Cilj ni 100%
ODGOVORI
0 0
boslo
09. 10. 2025 13.07
Kolk pa? 110?
ODGOVORI
0 0
myke
09. 10. 2025 13.09
Če bi vsaka stvar bila tako perfektna ne bi meli problemov. Ne bit živčen nonstop, dio šanto.
ODGOVORI
0 0
boslo
09. 10. 2025 12.55
+3
Že zdaj lahko rečemo, da bo test uspel. Ne glede na to, kakšen odstotek prejemnikov bo
ODGOVORI
3 0
Artechh
09. 10. 2025 12.54
+0
V nastavitvah se da izklopiti. Vsaj nekaj
ODGOVORI
2 2
pepe007
09. 10. 2025 12.53
+3
Ne vem, če bo držalo, kaj pravijo. Moj telefon je na telekomu, pa še kar čakam na sporočilo. Žena na A1 ga je dobila že tisto soboto ob treh popoldne. V Sloveniji očitno ne dela nobena reč, ki dela nekje po svetu. Ne vem, v čem je problem, saj se vsa infrastrukturna oprema kupi.
ODGOVORI
3 0
uporabnik2024
09. 10. 2025 12.52
+1
Sam sem med 'dinozavri', ki uporabljajo zgolj stacionarni telefon, tako da me bo to verjetno zaobšlo...
ODGOVORI
1 0
boslo
09. 10. 2025 12.56
+0
Ni nujno, Golobov računalnik je zavidanja vreden...
ODGOVORI
1 1
