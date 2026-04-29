Slovenija

So karte po potrditvi zakona 'odkrite' in kdo je v igri za ministre?

Ljubljana, 29. 04. 2026 22.45

Avtor:
24UR ZVEČER M.S.
Janez Cigler Kralj in Borut Sajovic

Slovenija je po sprejetju spremembe zakona o vladi, kot kaže, na poti k četrti vladi Janeza Janše. Ta je napovedal, da bo potencialnim koalicijskim partnerjem poslal izhodišča za koalicijsko pogodbo, v javnosti pa že krožijo ugibanja, kako bi si desnosredinske stranke lahko razdelile ministrske stolčke in kdo bi na njih lahko sedel. V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta Borut Sajovic iz Svobode in Janez Cigler Kralj iz NSi.

Janez Cigler Kralj je uvodoma povedal, da je trojček NSi, SLS in Fokus podprl spremembo zakona o vladi, saj da je v skladu z njihovim programom, ki gre v smeri racionalizacije, večje učinkovitosti in večje preglednosti.

Na vprašanje, ali so torej karte odkrite in smo na poti k novi Janševi vladi, je odgovoril, da je to lahko vsekakor "dober obris". Spomnil je, da je Janša napovedal, da bo potencialnim partnerjem poslal izhodišča, po mnenju Cigler Kralja pa se bo to zgodilo kmalu.

Borut Sajovic je ocenil, da dobivamo vlado, za kakršno "ljudje niso glasovali in je plod preigravanj, prelomljenih obljub, tudi manipulacij". "Ampak taka so dejstva v našem poklicu, jaz si želim, da gredo postopki naprej, da Slovenija dobi 16. vlado, izzivov nam ne bo zmanjkalo, prevzeli smo opozicijsko vlogo," je dejal.

Cigler Kralj je odgovoril, da so volivci jasno glasovali za "politični preobrat". "Trojček NSi, SLS in Fokus se nima kaj bati, smo pred volitvami obljubili, da bomo glasove namenili za desnosredinsko razvojno koalicijo," je dodal.

Preberi še Poslanci potrdili zakon: vlada bo imela 14 ministrstev

"Kar se tiče trojčka, se strinjam, ostali so zvesti besedi, drugače pa gledam na Resnico. Ne da beseda ne velja, ne velja tudi notarsko overjen podpis. Logar pa je pred volitvami dejal, da smo na poti nečesa velikega. Res je, zgodila se je ena največjih volilnih manipulacij in prevar," je odgovoril Sajovic.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

Komu ministrstva?

Kakšen pa bi lahko bil nov razrez ministrstev? SDS naj bi jih pripadlo sedem, trojčku NSi, SLS in Fokus štiri, poleg tega pa še resor za Slovence v zamejstvu in po svetu. Demokrati bi prejeli tri ministrstva.

Andrej Šircelj iz SDS naj bi prevzel finance, notranje ministrstvo bi lahko vodil Aleš Hojs, zunanje zadeve Tone Kajzer, okolje in prostor pa Zvone Černač.

Morebitna delitev ministrstev
Morebitna delitev ministrstev
Gospodarstvo, delo in šport bi lahko prevzel Anže Logar, zdravstvo njegov strankarski kolega Tadej Ostrc, pravosodje Senko Pličanič, Eva Irgl pa kljub špekulacijam naj ne bi vodila kulturnega ministrstva.

Infrastruktura in energetika bi lahko pripadla Jerneju Vrtovcu, nekdanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak naj bi se zanimal za obrambo, za demografijo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, Vida Čadonič Špelič pa kljub ugibanjem naj ne bi vodila kmetijskega ministrstva. Monika Kirbiš Rojs iz Fokusa naj bi prevzela regionalni razvoj in lokalno samoupravo, Tina Bregant iz SLS pa resor za zamejce in Slovence po svetu.

Še vedno se ugiba, kdo bi lahko vodil ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. No, vse to so zaenkrat le špekulacije, več naj bi bilo predvidoma znanega v naslednjih dneh.

Gorenjski čebelar v objektiv ujel ljubezensko življenje modrasov

24ur.com Konec počitnic za vlado, čaka jih iskanje ministra
24ur.com Bodo Stevanovićevi prižgali zeleno luč četrti Janševi vladi že sredi maja?
24ur.com Bi izvolitev Cigler Kralja za predsednika DZ že pomenila obrise četrte Janševe vlade?
24ur.com Kakšne bi morale biti politične posledice ugotovitev KPK?
24ur.com Stevanović želi v Moskvo, Bratuškova: DZ ni turistična agencija
24ur.com Kaj pomeni Golobov zunanjepolitični preobrat v Zagrebu?
24ur.com Tonin: Nobenih možnosti ni, da bi NSi vstopila v Golobovo vlado
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Njune poročne fotografije preplavile splet
Njune poročne fotografije preplavile splet
Vrača se sanjski moški Blaž
Vrača se sanjski moški Blaž
vizita
Portal
Medicinski sestri brez opozorila počila možganska žila
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
okusno
Portal
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na prvi ples
Ljubezen na prvi ples
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
