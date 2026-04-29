So karte po potrditvi zakona 'odkrite' in kdo je v igri za ministre?

Janez Cigler Kralj je uvodoma povedal, da je trojček NSi, SLS in Fokus podprl spremembo zakona o vladi, saj da je v skladu z njihovim programom, ki gre v smeri racionalizacije, večje učinkovitosti in večje preglednosti.

Na vprašanje, ali so torej karte odkrite in smo na poti k novi Janševi vladi, je odgovoril, da je to lahko vsekakor "dober obris". Spomnil je, da je Janša napovedal, da bo potencialnim partnerjem poslal izhodišča, po mnenju Cigler Kralja pa se bo to zgodilo kmalu.

Borut Sajovic je ocenil, da dobivamo vlado, za kakršno "ljudje niso glasovali in je plod preigravanj, prelomljenih obljub, tudi manipulacij". "Ampak taka so dejstva v našem poklicu, jaz si želim, da gredo postopki naprej, da Slovenija dobi 16. vlado, izzivov nam ne bo zmanjkalo, prevzeli smo opozicijsko vlogo," je dejal.

Cigler Kralj je odgovoril, da so volivci jasno glasovali za "politični preobrat". "Trojček NSi, SLS in Fokus se nima kaj bati, smo pred volitvami obljubili, da bomo glasove namenili za desnosredinsko razvojno koalicijo," je dodal.