So karte po potrditvi zakona 'odkrite' in kdo je v igri za ministre?

Janez Cigler Kralj je uvodoma povedal, da je trojček NSi, SLS in Fokus podprl spremembo zakona o vladi, saj da je v skladu z njihovim programom, ki gre v smeri racionalizacije, večje učinkovitosti in večje preglednosti.
Na vprašanje, ali so torej karte odkrite in smo na poti k novi Janševi vladi, je odgovoril, da je to lahko vsekakor "dober obris". Spomnil je, da je Janša napovedal, da bo potencialnim partnerjem poslal izhodišča, po mnenju Cigler Kralja pa se bo to zgodilo kmalu.
Borut Sajovic je ocenil, da dobivamo vlado, za kakršno "ljudje niso glasovali in je plod preigravanj, prelomljenih obljub, tudi manipulacij". "Ampak taka so dejstva v našem poklicu, jaz si želim, da gredo postopki naprej, da Slovenija dobi 16. vlado, izzivov nam ne bo zmanjkalo, prevzeli smo opozicijsko vlogo," je dejal.
Cigler Kralj je odgovoril, da so volivci jasno glasovali za "politični preobrat". "Trojček NSi, SLS in Fokus se nima kaj bati, smo pred volitvami obljubili, da bomo glasove namenili za desnosredinsko razvojno koalicijo," je dodal.
"Kar se tiče trojčka, se strinjam, ostali so zvesti besedi, drugače pa gledam na Resnico. Ne da beseda ne velja, ne velja tudi notarsko overjen podpis. Logar pa je pred volitvami dejal, da smo na poti nečesa velikega. Res je, zgodila se je ena največjih volilnih manipulacij in prevar," je odgovoril Sajovic.
Komu ministrstva?
Kakšen pa bi lahko bil nov razrez ministrstev? SDS naj bi jih pripadlo sedem, trojčku NSi, SLS in Fokus štiri, poleg tega pa še resor za Slovence v zamejstvu in po svetu. Demokrati bi prejeli tri ministrstva.
Andrej Šircelj iz SDS naj bi prevzel finance, notranje ministrstvo bi lahko vodil Aleš Hojs, zunanje zadeve Tone Kajzer, okolje in prostor pa Zvone Černač.
Gospodarstvo, delo in šport bi lahko prevzel Anže Logar, zdravstvo njegov strankarski kolega Tadej Ostrc, pravosodje Senko Pličanič, Eva Irgl pa kljub špekulacijam naj ne bi vodila kulturnega ministrstva.
Infrastruktura in energetika bi lahko pripadla Jerneju Vrtovcu, nekdanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak naj bi se zanimal za obrambo, za demografijo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, Vida Čadonič Špelič pa kljub ugibanjem naj ne bi vodila kmetijskega ministrstva. Monika Kirbiš Rojs iz Fokusa naj bi prevzela regionalni razvoj in lokalno samoupravo, Tina Bregant iz SLS pa resor za zamejce in Slovence po svetu.
Še vedno se ugiba, kdo bi lahko vodil ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. No, vse to so zaenkrat le špekulacije, več naj bi bilo predvidoma znanega v naslednjih dneh.
