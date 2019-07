Vladajoča politika nastavlja svoje kadre v Telekomu

Del vladajoče politike v Telekom nastavlja svoje kadre, čeprav koalicijsko niso usklajeni, strokovna javnost pa se nad njimi že skorajda zgraža. Z daljšega seznama sta na koncu v ožji izbor prišla - in se tudi že predstavila pred nominacijsko komisijo - dva kandidata. To sta Andrej Vizjak in Igor Rozman.

Prvi je v javnosti znan predvsem kot nesojeni finančni minister v času vlade Alenke Bratušek, a se je hitro izkazal za neprimernega. Nekaj časa je delal v Gorenju, na koncu pa v dveh svetovalnih in revizijskih podjetjih, AT Kearney, oziroma PWC, pri čemer je obe zapustil v precej nenavadnih in nikoli dokončno pojasnjenih okoliščinah. Zdaj večino časa preživi v Dubaju, kjer imata skupaj z ženo svetovalno družbo AV consulting.