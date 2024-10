'Vladajoči očitno živijo v milnem mehurčku in brez stika z resničnostjo'

V zgodbo zapletov, blokade bližnjih sosedov in zamude pri gradnji mariborske onkologije se je po javnem pritisku civilne družbe vključila tudi predsednica republike. "Te ljudi, ki bodo na koncu vendarle morali prodati ta stanovanja, je potrebno povabiti na razgovor in se pogovoriti z njimi. Dalj časa, ko bomo čakali, kasneje bo mariborska onkologija končana. In jaz upam, da se s temi stanovalci vendarle kdo pogovarja. Če se ne, vljudno prosim, naj vendarle te pogovore začnejo. Čim prej," je povedala Nataša Pirc Musar.

Ostro kritiko in sporočilo odločevalcem pa je namenila tudi pobudnica javnega poziva Polona Selič Zupančič. "Vladajoči očitno živijo v milnem mehurčku brez stika z resničnostjo. Vsekakor niso prišli pogledat onkologije Maribor. Upam pa, da se bo ta mehurček čim prej razpočil, ko se bo zaletel v vse večji kup gnoja, ki se dela iz praznih obljub v zvezi z onkologijo Maribor."

Dogovora o odkupni ceni bližnjih stanovanj med državo in sosedi očitno še ni na vidiku, tržne cene na mariborskem območju pa se po besedah stanovalca Masarykove gibljejo med 2000 in 2400 evrov na kvadratni meter. "Mi smo pa rekli, če nam dajo 2000, se pravi, da smo šli na najnižjo stopnico, da smo jim šli nasproti. Nismo izsiljevali za 2400, ampak samo za 2000, da sprejmemo. In se bomo preselili," je povedal Aleksander Rottman.

Do dogovora o ceni zemljišča pa ni prišel tudi Drago Fišer, ki prav tako stanuje na Masarykovi v Mariboru. "Nismo mogli priti do nekega dogovora, predvsem zaradi ne-komunikacije in počasnosti organov," je povedal.

V društvu za boj proti raku Štajerske nadaljujejo humanitarni projekt. Odprli so poseben bančni račun za izgradnjo onkologije na severovzhodu države. Denar pa nameravajo porabiti za razliko, ki ga je sosedom pripravljena plačati država in minimalno ceno, ki jo pričakujejo stanovalci. "Med stalnimi stiki in samo enkrat je nepremostljiva razlika. Zato bi bilo samodestruktivno, če bi mi verjeli, da ima sporočilo o zagotovljenih sredstvih in še razna druga sporočila kakršnokoli težo," je povedala Selič Zupančičeva.

Rottman pa je ob tem poudaril še: "Smo zelo na strani bolnikov. Vemo, da to rabijo pa vse skupaj, a da nas nekdo izigrava in nam noče plačati tistega, kar si faktno zaslužimo je pa višek - bom kar po domače povedal - svinjarije!"

V mestu ob Dravi pa lahko ob tem zaradi zapleta v kratkem pričakujejo tudi obisk predsednice. "Moji svetovalci se pogovarjajo. So že tudi bili v Mariboru. Tudi sama se bom v Maribor odpravila pogledat, kaj je na stvari. Ampak na koncu: pogovor, pogovor in še enkrat pogovor," je povedala Pirc Musarjeva.

Teden dni po mobilizaciji v civilni družbi sicer napovedujejo, da bodo kmalu zaživele tudi SMS donacije. Da bi čim prej prišli do zastavljenega pol milijona evrov, načrtujejo pa še dobrodelni koncert.

Kako na situacijo gleda namestnica predstojnice oddelka za onkologijo UKC Maribor , da sta morali namesto ministrice za zdravje reagirati dve onkološki bolnici, ki sta začeli z zbiranjem denarja za odkup stanovanj?

Tamara Petrun, namestnica predstojnice oddelka za onkologijo UKC Maribor, je izpostavila, da se boji, da odločevalci v Sloveniji ne vidijo ali ne razumejo, da onkološki bolniki nimajo časa in energije, da bi se pogajali. "Nimajo časa čakati na rešitve, ker se borijo za življenje, to da sta se izpostavili bolnici pa je prej izjema kot pravilo" je povedala.

Bolnike, ki jim morajo nuditi najtežja zdravljenja morajo obravnavati kar sredi gradbišča, Petrunova je povedala, da jim razloži, da na žalost nič ne gre po planu in da upa da se bodo zadeve kmalu rešile. "Najbolj pa me boli srce, ko moram naše bolnike, ki bi se lahko že obsevali z določeno tehniko v Mariboru, pošiljati v Ljubljano," je pojasnila.

Obsevalne naprave, ki jih uporabljajo so namreč stare skoraj 13 let, pogosto pa se jim tudi kvarijo. "V lanskem letu smo imeli 49 nedelovnih dni, hkrati se je zgodilo, da sta se oba linearna obsevalnika pokvarila. Samo letos smo že pri skoraj 40 nedelujočih delovnih dni," poudarja Petrunova in doda, da je vesela, ker je ministrstvo za zdravje zapisalo, da so sredstva za širitev mariborske onkologije zagotovljena, a da bo glede na pretekle izkušnje temu verjela, šele ko bo videla nova obsevalnika, zgrajeno novo stavbo in opremljeni obe zgradbi.

Petrunova poudarja, da so njihovi bolniki še vedno zdravljeni kvalitetno, a da se gre zahvaliti entuziazmu zaposlenih in potrpežljivosti bolnikov. "Kar se dogaja ni prav in se ne bi smelo dogajati. Vladajoči politiki in odločevalci bi se mogli zavedat, da na onkološkem oddelku lahko pristanemo vsi, pa ne kot tisti, ki zdravimo, ampak kot bolniki in zanima me, kako bi se ob tem počutili," je zaključila.