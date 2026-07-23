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Slovenija

Vladajoči bi referendume: RTV-prispevek, socialna pomoč, glasovi tujcev

Ljubljana, 23. 07. 2026 16.25 pred 10 minutami 1 min branja 55

Avtor:
T.H. STA
RTV Slovenija

Poslanske skupine SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja rtv-prispevka, so sporočili iz SDS. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. Na referendum bi dali tudi denarno socialno pomoč in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah.

Predlagajo razpis posvetovalnih referendumov z vprašanji, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela, ali naj se ukine obvezno plačevanje rtv-prispevka in ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani RS in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.

RTV Slovenija
RTV Slovenija
FOTO: Bobo

Prepričani so, da morajo imeti državljanke in državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo socialno politiko, financiranje javnega medijskega servisa in volilno pravico na lokalnih volitvah. Po njihovi oceni gre namreč za vprašanja širšega družbenega pomena.

Predlagatelji verjamejo, da je posvetovalni referendum pomemben institut neposredne demokracije, ki DZ omogoča, da pred sprejemanjem pomembnih odločitev pridobi jasno izraženo voljo ljudi.

rtv prispevek plačevanje referendum

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KOMENTARJI55

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petka5
23. 07. 2026 16.50
Kaj ce bi pred socialno pomocjo in vsem kar,se tice drzavljanov dali na referendum place pislancev in njihove pruvilegije...
Odgovori
+1
1 0
razumi če lahko
23. 07. 2026 16.49
Lahko so vsi kar redni ne rabimo posvetovalnega RTV prispevek ukinitev ( ZA ) , ukinitev volilne pravica tujci ( ZA ) , socialna podpora za stare od 18 - do 50 let max 400 eur ( ZA ) pa še tu z omejenim rokom trajanja seveda omejitev tudi drugih socialnih transferjev in predvsem kontrola nad možnostjo zlorabe !!
Odgovori
+1
1 0
BBcc
23. 07. 2026 16.51
Prav tako razbremenitev elit si za.
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
23. 07. 2026 16.48
Nisem vedel da naš parlament tudi dvorana za odbojko.
Odgovori
+1
1 0
Čudovita zima
23. 07. 2026 16.48
Vse kar je zakonsko obvezno plačevati naj gre na referendum in tudi vprašanja naj bodo referendumsko usklajena.
Odgovori
+1
1 0
petka5
23. 07. 2026 16.51
Najprej naj gredo place in ugodnosti poslancev... po tr. Kar jazejo in ka4 delajo je to nuja pred vsakimi drugimi izdatki
Odgovori
0 0
rogla
23. 07. 2026 16.48
Vladajoči - banda pokvarjencev in lažnivcev!
Odgovori
+1
5 4
gebo 1
23. 07. 2026 16.47
Rtv slo. je navadno levičarsko trobilo,zato naj si sami plačujejo to leglo brezdelnežev. Da imajo pa tujci pravico odločanja o moji prihodnosti pa ni vredno izgublati besed.
Odgovori
+4
7 3
Nidani
23. 07. 2026 16.49
In zakaj si zadnjič jokal, da hočeš gledat Tarčo?!
Odgovori
-1
0 1
Bolfenk2
23. 07. 2026 16.47
Bravo vlada. Hočemo te referendume. Lenuhi na socialni naj grejo na obvezna javna dela, RTV več tako nihče ne gleda zakaj bi plačevali. Tujci pa v Sloveniji res ne smejo imeti volilne pravice. Naj se narod odloči. Obvezno referendum.
Odgovori
+2
4 2
laufar1988
23. 07. 2026 16.46
Sem 3x ZA!!!
Odgovori
-2
1 3
Nidani
23. 07. 2026 16.47
Seveda, program RTV je zate prezahteven...
Odgovori
+2
4 2
Teleport
23. 07. 2026 16.48
Sploh marcel🤣
Odgovori
0 0
Nidani
23. 07. 2026 16.50
Jp, sploh Marcel!
Odgovori
0 0
Pajo_36
23. 07. 2026 16.46
Evo, napad na rtv. kaj pa. Socialna pomoč je ustavno zagotovljena tudi, kot da jo lahko kar tako dobiš, dejte no ! Pa zmanjšajte otroške dodatke, pa dajte 14 plač, kot Avstrija ! pa je.
Odgovori
+0
3 3
proofreader
23. 07. 2026 16.46
14 evrov na mesec bomo prihranili. Vlada ki dela za ljudi.
Odgovori
+1
3 2
BBcc
23. 07. 2026 16.45
Naj še dajo predlog da nehamo financirat cerkev in njihovim duhovnikom plačevat prispevke za pokojnino. A to pa ne. In ukinetev neumnih SDS.
Odgovori
+4
5 1
Teleport
23. 07. 2026 16.47
Ti pošljejo položnico iz cerkve?
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
23. 07. 2026 16.45
Napovedujem da bodo izgubili vse referendume tako kot zadnjih X referendumov
Odgovori
+3
5 2
Teleport
23. 07. 2026 16.48
Golob ki je velik demokrat bo rekel naj bojkotirmo referendume
Odgovori
+0
1 1
proofreader
23. 07. 2026 16.44
Lepo, postali bomo druga Švica. Tam imajo referendumski dan.
Odgovori
+6
6 0
vlahov
23. 07. 2026 16.43
Odlično.
Odgovori
+2
3 1
progresivnidaveknastanovanja
23. 07. 2026 16.43
kaj pa dedovanje kulturniških penzij? Sin pri rosnih delovnih letih dobiva za očetom čez 2.500€ neto mesečno. Pa tega ni malo, nekateri že desetletja, ranjenec v vojni za Slovenijo pa nekaj sto €.
Odgovori
+1
3 2
Pajo_36
23. 07. 2026 16.45
Joooooj, ja pa sej ste glasovali, da se penzije dedujejo??? o tem ste se izrekli, da da !
Odgovori
+2
2 0
Vojko Kos
23. 07. 2026 16.45
Napišite ime in priiimek!!!!! PENZIJE SE NE DEDUJEJO razen v primeru hendikepiranih otrok, ki se niso zmožni preživljati! No, s priimkom na dan!
Odgovori
0 0
Borec21
23. 07. 2026 16.42
Pravilno
Odgovori
+0
3 3
Anion6anion
23. 07. 2026 16.41
Zakaj imam občutek , da živim v državi z izrednim stanjem? Od ustanovitve novega državnega zbora, se odvijajo samo izredne seje!!! Doslej , razen prve ustanovne , še ni bilo redne seje.
Odgovori
+1
5 4
SpamEx
23. 07. 2026 16.43
zato ker ima pleško obožuje izredne razmere
Odgovori
+4
5 1
Nidani
23. 07. 2026 16.43
SDS je v opoziciji želela predstaviti stanje v državi kot alarmantno, no, sedaj pa dejansko je @
Odgovori
+4
5 1
proofreader
23. 07. 2026 16.45
Zgledujejo se po Urški, ona je imela kar 131 izrednih sej in 38 rednih.
Odgovori
+4
4 0
zmago56
23. 07. 2026 16.46
Ani....., Poglej malo nazaj, kako je bilo z izrednimi golobje vlade, pa se potem oglasi.
Odgovori
+2
3 1
Nidani
23. 07. 2026 16.40
Narod si želi referendumsko vprašanje, ali naj se ukine SDS!
Odgovori
-4
5 9
BBcc
23. 07. 2026 16.41
Res je.
Odgovori
+0
4 4
Teleport
23. 07. 2026 16.42
Tako je. Pa edino kar je lahko je komunistična partija 💪
Odgovori
+0
3 3
Nidani
23. 07. 2026 16.45
Edino Janez Janša ima rdečo knjižico!
Odgovori
-2
1 3
Vojko Kos
23. 07. 2026 16.46
Kaj je KP?!
Odgovori
+0
1 1
proofreader
23. 07. 2026 16.47
Koper.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
23. 07. 2026 16.48
Narod je na volitvah izvolil SDS.
Odgovori
+2
2 0
Nidani
23. 07. 2026 16.51
A res?🤣😂🤣😂
Odgovori
0 0
SpamEx
23. 07. 2026 16.40
Radijsko naročnino smo v Sloveniji pričeli plčačevat leta 1928, televizijsko naročnino pa leta 1958 ki se je leta 1999 preimenovala v RTV prispevek. Zakaj bi to sedaj spreminjali? zaradi enega plešastega pacienta?
Odgovori
-5
2 7
Fluxx
23. 07. 2026 16.40
Kr neki. Imeli smo posvetovalni referendum o evtanaziji in konoplji in kaj zdaj? Zakaj se volja ljudstva ne upošteva? Čemu te referendumi, če nimajo nobene teže. Zapravljanje časa predvsem pa denarja.
Odgovori
+0
1 1
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