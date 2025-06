Primorski se bližajo nevihte, Arso izdal oranžno opozorilo

Danes bo še naprej sončno in zelo vroče, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Predvsem v notranjosti Slovenije bodo temperature še za stopinjo višje kot včera, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od 29 do 34 stopinj Celzija. Ob povečani vlagi bo tudi soparno, sporoča Arso.

"Popoldne bo v alpskem svetu nekaj več oblačnosti, tam bodo možne kratkotrajne plohe in nevihte," so še sporočili in zapisali, da se bo ponoči od severa postopoma pooblačilo, "proti jutru pa se bodo predvsem na vzhodu lahko pojavljale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek popoldne in zvečer bo glavnina neviht v zahodni, osrednji in južni Sloveniji," dodajajo.