Vladi nasprotujeta že skoraj dve tretjini vprašanih

Delo aktualne vlade podpira natanko 30 odstotkov vprašanih. Nasprotujeta pa ji že skoraj dve tretjini anketiranih (63 odstotkov). To je največ doslej in izenačenje neslavnega rekorda Cerarjeve vlade, ki je imela po odstopu še za tri desetine več nasprotnikov. 7,1 odstotka je neopredeljenih.

Sledijo le še politične drobtinice za Stranko Alenke Bratušek (2,7 odstotka), Desus, ki se vrača v domet političnega radarja (2,5 odstotka), SLS (2,2 odstotka), Zelene (1,8 odstotka) in Pirate (1,5 odstotka). Vladna SMC beleži manj kot odstotek podpore.

Medtem pa med strankami še naprej največ podpore beleži prav glavna vladna stranka SDS. Če bi bile volitve danes, bi jo obkrožilo nekaj več kot 18 odstotkov volivcev (18,2 odstotka). S skoraj pol nižjo podporo primat na levici ohranjajo socialni demokrati (10 odstotkov) pred Listo Marjana Šarca (9 odstotkov) in Levico (8,4 odstotka). Zgornji del lestvice zaključuje Nova Slovenija (4,5 odstotka).

Med politiki javnost še naprej najbolj ceni delo zdravstvenega ministraJaneza Poklukarja. Na drugem mestu pa je evroposlanka Ljudmila Novak prehitela predsednika republike Boruta Pahorja. Četrti je nepovezani predsednik državnega zbora Igor Zorčič pred predsednico SD Tanjo Fajon in SDS-ovim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem.

Na polovici lestvice je prvak LMŠ Marjan Šarec pred šefom NSi in ministrom za obrambo Matejem Toninom. Koordinator Levice Luka Mesec je trinajsti. Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek je petnajsti, pred premierjem in šefom SDS Janezom Janšo. Zadnji je notranji minister Aleš Hojs.