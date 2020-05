Vladi padla podpora, Šarec prehitel Janšo

Vlado Janeza Janše podpira vedno manj ljudi. Meseca maja je bil z delom premierja in ministrov zadovoljen vsak četrti vprašani (40,2 odstotka), medtem ko aktualne oblasti ne podpira slaba polovica anketirancev (49 odstotkov). Desetina je neopredeljena (10,8 odstotka).

V spodnjem delu lestvice pa le še politične drobtinice za Desus (2,6 odstotka), Pirate (2,6 odstotka ), SAB (2,4 odstotka ), SNS (2,4 odstotka ) in Dobro državo (1,5 odstotka). Koalicijska SMC ostaja na skrajnem robu političnega radarja in uživa le še za vzorec – 0,2 odstotka – podpore volivcev.

Med strankami najmočnejša ostaja Slovenska demokratska stranka. Če bi bile volitve danes, bi zanjo glasovalo 18 in pol odstotka državljanov. Na drugem mestu jo dohiteva Lista Marjana Šarca, ki bi prepričala 14 odstotkov ljudi. S skoraj identično podporo kot prejšnji mesec sledita Levica (7,3 odstotka) in SD (6,6 odstotka). Na peto mesto je skočila Nova Slovenija (3,7 odstotka).

Skok meseca je na petem mestu uspel prvaku NSi in ministri za obrambo Mateju Toninu . Predsednik LMŠ Marjan Šarec pa je na osmem mestu znova prehitel premiera in prvaka SDS Janeza Janšo.

In še lestvica politikov. Čeprav z najnižjo povprečno oceno doslej, je prvo mesto še vedno rezervirano za predsednika republike Boruta Pahorja. Zdravstveni minister Tomaž Gantar pa je ob zdrahah v stranki upokojencev prehitel svojo strankarsko šefico in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec .

In še tradicionalno največja skupina volivcev – neopredeljeni. Vsak peti ne ve, katero stranko bi izbral (19,6 odstotka). Nekaj več kot 11 odstotkov vprašanih (11,2 odstotka) ne bi izbralo nobene od obstoječih političnih opcij. Ostali niso želeli odgovoriti (3,3 odstotka).

Sledita predsednik SD Dejan Židan in zunanji minister Anže Logar, ki se mu pisanje pisem in tožarjenje Slovenije v tujini očitno ne obrestuje. Izgubil je tri mesta na lestvici. Petnajsti je predsednik državnega zbora Igor Zorčič. S kriminalizacijo protivladnih protestnikov je pri repu lestvice pristal notranji minister Aleš Hojs, kjer mu družbo delata še predsednica SAB Alenka Bratušek ter predsednik SMC in gospodarski ministerZdravko Počivalšek.