Vladi se z božičnico mudi, Gospodarska zbornica: Vse skupaj je samo farsa

Kot je za STA spomnil izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) Mitja Gorenšček, so se sindikati in delodajalci minuli petek ločeno sešli s premierjem Robertom Golobom, vtisi po sestankih pa so bili dobri, saj je pustil "vrata za naše predloge široko odprta".

Ta petek bodo sledila srečanja socialnih partnerjev z ministrom Mescem, namenjena pa bodo predstavitvi predlogov sindikalne in delodajalske strani. Za ločene sestanke je zaprosila delodajalska stran, da ne bi bilo ozračje takoj obremenjeno z nasprotovanjem ene ali druge strani.

Delodajalci so pričakovali, da bo vlada njihove predloge preučila in jih skušala vključiti v predlog zakona, a zdaj ugotavljajo, da se to ne bo zgodilo, je dejal Gorenšček.

Danes je namreč kolegij ESS izredno sejo na temo obvezne božičnice sklical že za ponedeljek. "Mi bomo predstavili naše predloge, a mislimo, da je vse skupaj samo farsa. Da nas sprašujejo in vključujejo samo zaradi lepšega, ker časa za upoštevanje naših predlogov ne bo. V soboto in nedeljo se ne bo nič zgodilo, v ponedeljek pa bomo to že obravnavali," je bil kritičen Gorenšček.

Izredna seja je tako po oceni predstavnikov gospodarstva sklicana občutno prezgodaj. Sami so so se zavzemali za 5. ali 6. november, da bi bilo dovolj časa za obravnavo njihovih in sindikalnih predlogov. Za ta čas je bil tudi predviden prvotni datum, je navedel predsedujoči ESS.