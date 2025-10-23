Svetli način
Slovenija

Vladi se z božičnico mudi, Gospodarska zbornica: Vse skupaj je samo farsa

Ljubljana, 23. 10. 2025 12.03 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Izredna seja ESS na temo obvezne božičnice bo v ponedeljek, je odločil kolegij ESS. Pred tem bo imel minister za delo Luka Mesec v petek ločena sestanka s predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Slednji opozarjajo na pretirano hitenje. Bojijo se, da njihovi predlogi ne bodo upoštevani in da je usklajevanje v resnici le farsa.

Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček
Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček FOTO: Bobo

Kot je za STA spomnil izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) Mitja Gorenšček, so se sindikati in delodajalci minuli petek ločeno sešli s premierjem Robertom Golobom, vtisi po sestankih pa so bili dobri, saj je pustil "vrata za naše predloge široko odprta".

Ta petek bodo sledila srečanja socialnih partnerjev z ministrom Mescem, namenjena pa bodo predstavitvi predlogov sindikalne in delodajalske strani. Za ločene sestanke je zaprosila delodajalska stran, da ne bi bilo ozračje takoj obremenjeno z nasprotovanjem ene ali druge strani.

Delodajalci so pričakovali, da bo vlada njihove predloge preučila in jih skušala vključiti v predlog zakona, a zdaj ugotavljajo, da se to ne bo zgodilo, je dejal Gorenšček.

Danes je namreč kolegij ESS izredno sejo na temo obvezne božičnice sklical že za ponedeljek. "Mi bomo predstavili naše predloge, a mislimo, da je vse skupaj samo farsa. Da nas sprašujejo in vključujejo samo zaradi lepšega, ker časa za upoštevanje naših predlogov ne bo. V soboto in nedeljo se ne bo nič zgodilo, v ponedeljek pa bomo to že obravnavali," je bil kritičen Gorenšček.

Izredna seja je tako po oceni predstavnikov gospodarstva sklicana občutno prezgodaj. Sami so so se zavzemali za 5. ali 6. november, da bi bilo dovolj časa za obravnavo njihovih in sindikalnih predlogov. Za ta čas je bil tudi predviden prvotni datum, je navedel predsedujoči ESS.

Letos bi bila božičnica v višini 639 evrov izplačana najpozneje do 18. decembra.
Letos bi bila božičnica v višini 639 evrov izplačana najpozneje do 18. decembra. FOTO: POP TV

639 evrov najpozneje do 18. decembra

Vlada se je s predlogom zakona o izplačilu zimskega prejemka seznanila minuli četrtek, socialnim partnerjem pa ga je posredovala v petek zvečer.

Predlog predvideva uvedbo obvezne božičnice v višini polovice minimalne plače, ki bi bila neobdavčena in neoprispevčena. Letos bi bila v višini 639 evrov izplačana najpozneje do 18. decembra. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika izplačila na 31. marec.

Izjeme

Pri tem je predvidenih nekaj izjem, povezanih z izplačilom zgolj v letošnjem letu. Božičnico bi v polnem znesku prejeli vsi javni uslužbenci in funkcionarji, delodajalci v zasebnem sektorju pa bi jo lahko izplačali tudi v višini le osmine minimalne plače oz. 160 evrov, a le v primeru, da letos oziroma do 31. marca 2026 ne bi prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Poleg tega se zimski prejemek, prejet za leto 2025, ne bi štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kar pomeni, da prvo leto izjemoma ne bi vplival na socialne transferje, kot so subvencija za vrtec, šolska prehrana in otroški dodatek.

Medtem ko si delodajalska stran še vedno želi prostovoljne božičnice, delojemalska stran pričakuje enako izplačilo za vse, brez izjem, kot je zgolj osmina minimalne plače, ob tem pa še trajno neupoštevanje božičnice pri izračunu upravičenosti do socialnih transferjev.

Vladi se mudi

Vladi se, če želi, da bi bila božičnica izplačana v zastavljenem roku, mudi. Predlog zakona naj bi morala v DZ vložiti že do konca tega meseca.

Izredna seja ESS bo sicer sledila nadaljevanju redne seje, ki je bila 10. oktobra prekinjena predčasno. Na dnevnem redu te seje bodo absentizem in prezentizem na delovnem mestu, spremembe pri obdavčitvi fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ter sodelovanje delavcev pri dobičku.

božičnica Ekonmsko-socialni svet Gospodarska zbornica Luka Mesec
KOMENTARJI (83)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kokicas
23. 10. 2025 13.54
Razbremenite plače in delavcu nakažite višjo minimalno plačo pa bomo veseli vsi tako delodajalci kot zaposleni pa še konkurenčni
ODGOVORI
0 0
Prototip
23. 10. 2025 13.54
+1
Pa daj golob obljubi še kaj,,,,ti še dosti manjka za zmago na volitvah..
ODGOVORI
1 0
marmilan
23. 10. 2025 13.53
+1
sekta sđs 100 na uro iz kleti na Trstenjakovi, so dobili sendviče in pingo sok.
ODGOVORI
1 0
Pauperes Commilitones
23. 10. 2025 13.53
Božičnico bi v polnem znesku prejeli vsi javni uslužbenci in funkcionarji, delodajalci v zasebnem sektorju pa bi jo lahko izplačali tudi v višini le osmine minimalne plače oz. 160 evrov, a le v primeru, da letos oziroma do 31. marca 2026 ne bi prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Torej ? Oni si izplačajo dobiček po 31.03. delavci pa dobijo prst v tazadnjo.
ODGOVORI
0 0
stylo
23. 10. 2025 13.53
Ko vidim Mesec in Taubi kombi,ze vem da bodo odpuščanja v 2026
ODGOVORI
0 0
Ricola Swiss
23. 10. 2025 13.52
-1
Golobnjak pravi, dajmo potopiti kar je še zdravega, saj bodo iz golobnjaka vsi bežali na vse strani.
ODGOVORI
0 1
Ricola Swiss
23. 10. 2025 13.53
po volitvah bežali na vse strani.
ODGOVORI
0 0
frenk7
23. 10. 2025 13.52
+3
Kmet, bankir in kapitalist ne bo nikoli nič prispeval prostovoljno,.... jim je treba vzeti! Minister Osterc.
ODGOVORI
3 0
Victoria13
23. 10. 2025 13.52
+3
Raje razbremenite plače, a to pa ne!?
ODGOVORI
3 0
FIRBCA
23. 10. 2025 13.51
+0
bi ze nehal stem napisite kje in kdo bo dal denar za te volilce.
ODGOVORI
2 2
frenk7
23. 10. 2025 13.51
+0
Nasprotniki so nemočni,.... Bravo vlada, tako se ukrepa proti pogoltnežem.
ODGOVORI
4 4
Magic-G-spot
23. 10. 2025 13.50
+0
Kaj ta zdravstvena ministrica je multipraktik ? Melje melje in melje into celo o infrastukturi. Tale je 100% na nekih substancah. Kaj se to gredo a nimamo ministrice za infrastrukturo ?
ODGOVORI
2 2
Victoria13
23. 10. 2025 13.50
+1
Razmetavanje našega denarja za ,,lepo se imet" tistih, ki so že tako plačani z našim denarjem!!! Neumnost vlade brez primere in to pri takem proračunskem primankljaju!
ODGOVORI
3 2
xoxotox6
23. 10. 2025 13.47
+2
vsi ki verjamejo v dražgoški hesbolah jim božičnica že iz moralnih predsodkov ne pripadaa. za YUuprano 29.novembra potalat ozimnico vsak zaposlen 4glave ovenelega zelja, polprazna gajbica otolčenih kislih jabolk in ena vreča velenjskega lignita za kurjavo, vreče morajo prinesti s sebo lignit se bo s kamijoni raztrosil pred poslopje kjer preživljajo brezdelje, tako da si ga lahko sami naložijo. funkcionarji pa še v celofan zavit ovenel nagel in bomboniero bajadera ali menta kocke - 90% cukra. vsak naj si potala kar je zslužil in v kar je verjame in nabija???
ODGOVORI
4 2
deny-p
23. 10. 2025 13.46
+1
Kakšna pogajanja neki....., tako se je golob odločin in tako bo očitno.....
ODGOVORI
4 3
frenk7
23. 10. 2025 13.49
-1
In tako je tudi prav!
ODGOVORI
2 3
2mt8
23. 10. 2025 13.46
+4
Tudi Jankoviću se bojda zelo mudi podražiti parkiranje v Ljubljani in to bo kar konkretna podražitev. In celo do 22h zvečer bo plačljivo 😂
ODGOVORI
6 2
Victoria13
23. 10. 2025 13.51
+0
Še dobro, da bodo volitve čez eno leto, pa da se rešimo še tega Jankoviča!!!
ODGOVORI
2 2
St. Gallen
23. 10. 2025 13.45
-1
Bolje bi bilo v paketu: bozicnica z velikonocnico
ODGOVORI
1 2
Uporabnik 293
23. 10. 2025 13.44
+9
Farsa za drobiž !!!
ODGOVORI
9 0
Truth
23. 10. 2025 13.43
+11
Je... se vi in vaša božičnica
ODGOVORI
12 1
asdfghjklč
23. 10. 2025 13.42
+4
Oni nad 1500 eur ne rabijo take božičnice, bo pa onim, ki so na minimalcu ali maličko čez, še kako prav prišla taka božičnica. Naj malo ravnovesje delajo in gledajo na bolj revne.
ODGOVORI
7 3
Prototip
23. 10. 2025 13.45
+5
Če ne bi država vsakemu slovencu vzela pol plače,bi lahko imeli celo leto boljšo plače ne pa te bombončke,,,
ODGOVORI
6 1
Prototip
23. 10. 2025 13.42
+6
Matr,mi smo res bogata država,rakete za ukrajino,božičnice,ultradraga jeseniška železniška,litijska,darseva palača z aneksi v nebo,,,ja super se mamo.
ODGOVORI
7 1
Prototip
23. 10. 2025 13.43
+5
Mi nismo druga švica,,mi smo prva.
ODGOVORI
6 1
Z O V
23. 10. 2025 13.43
+6
...zdravstvo, litijska, racunalniki, ukrajina, francija, itd...samo da se denar pere...
ODGOVORI
6 0
