Vladimir Prebilič potrdil kandidaturo za predsednika države

Prebilič sicer ni novinec na ravni državne politike, med letoma 2006 in 2008 je bil namreč osebni svetovalec takratnega predsednika SD Boruta Pahorja za področje notranjih zadev, med letoma 2008 in 2011 pa svetovalec predsednika republike Danila Türka za področje domoljubja in veteranskih organizacij, izhaja s spletne strani občine Kočevje.

Aktualni kočevski župan je tudi eden od pobudnikov Kluba neodvisnih županj in županov, ustanovljenega v začetku leta. Prebilič je namreč januarja k ustanovitvi povabil vse županje in župane, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirali kot neodvisni kandidati in brez neposredne podpore političnih strank.

Najprej so razmišljali, da bi se podali na državnozborske volitve, a se za to niso odločili. So pa napovedali, da se bodo aktivno vključili v predsedniške in lokalne volitve. O predsedniški kandidaturi je Prebilič razmišljal že takrat, a je ob tem za STA ocenil, da je ta smiselna le ob širši podpori, ki presega okvirje posameznih političnih strank.