Vladimir Prebilič zadovoljen, da so bili vsi kandidati dostojanstveni

"Upam in verjamem, da mi bo uspelo priti v drugi krog, to je bil naš cilj preden smo se podali v kampanjo," je po oddaji glasu še povedal Prebilič. Ob koncu kampanje sicer zaznava nekaj utrujenosti: "Lagal bi, če bi rekel, da je ni." Vseeno pa je prisotno "veliko pričakovanje, veliko vznemirjenje", kakšen bo rezultat, je dejal.

Volivci danes na sedmih predsedniških v zgodovini samostojne države izbirajo novega predsednika ali predsednico republike. Med 7. in 19. uro je v Sloveniji odprtih 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia. 30 volišč je odprtih v tujini.

Na predsedniških volitvah kandidirajo skupni kandidat SD in Gibanja Svoboda, evropski poslanec Milan Brglez, poslanec SDS Anže Logar, ki kandidira s podpisi volivcev ter izraženo podporo SDS in SLS, kandidat NSi in njihov poslanec Janez Cigler Kralj, poslanec in kandidat Levice Miha Kordiš, odvetnica Nataša Pirc Musar, ki kandidira s podpisi volivcev ter izraženo podporo Piratske stranke in Stranke mladih - Zeleni Evrope, kandidat Vesne in skupine volivcev Prebilič ter kandidatka stranke Resni.ca in skupine volivcev, ginekologinja Sabina Senčar.