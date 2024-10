Košir po zmagi: Rezultat se mi zdi dober, bi si pa želel višje volilne udeležbe

Po 14 letih županovanja Vladimirja Prebiliča so občani Kočevja na nadomestnih volitvah izvolili novega župana. To je postal dosedanji podžupan in tesen politični zaupnik svojega predhodnika Gregor Košir. Ob skromni 35-odstotni udeležbi je prepričal skoraj 70 odstotkov volivcev in zanesljivo zmagal. Gre za pričakovan rezultat, a tudi pomembno prelomnico za Kočevje, ki ga bo v času zaostritve romskega vprašanja po 30 letih znova vodil desnosredinski župan.