Župani enotni: Klic 'Dovolj je' bo odmeval, dokler se stvari ne spremenijo

Novomeški župan Gregor Macedoni je po zaključku izredne seje občinskega sveta v Novem mestu, na kateri so obravnavali varnostno problematiko v regiji, dejal, da je ta pokazala širino težav na tem območju. Zadovoljen je z ukrepi, ki jih je predstavil predsednik vlade Robert Golob, in upa, da bo zakon po napovedih sprejet do konca novembra. Ob tem pa je še poudaril: "Ne bomo se zadovoljili z besedami, štela bodo le dejanja."

DS je v letu 2024 trikrat obiskal jugovzhodno Slovenijo in Posavje, kjer smo vedno od vseh županov dobili prošnjo, da se na vlado pošlje predlog, da se upoštevajo štirje zakoni, kar smo tudi storili, vendar smo vedno dobili le pisanje, ki pa ni naredilo nobenega premika. Ta tragičen dogodek je na žalost vse streznil, upam da tudi vlado in državni zbor. Vsem tem kriminalcem je treba pobrati socialno podporo in jih kaznovat. Otroci so pa največja škoda teh mafijskih kriminalcev. Tu je zazvonil velik alarm," je dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Poklukar: Ukrepi bodo bistveno pomagali Policiji "Predstavili smo ukrepe, ki bodo tudi Policiji bistveno pomagali pri delovanju na tem območju. Vemo, da se tu dogaja več streljanja, da je bistveno več zasega orožja, s tem bodo imeli pa dodatne možnosti," je po izredni seji dejal notranji minister v odstopu Boštjan Poklukar. Mesec: Tudi socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj Luka Mesec: "Tu smo tudi zato, da smo poslušali lokalne skupnosti, župane, mestne svetnike in da je vlada v odziv predstavila, kako se namerava soočiti z družbeno krizo. Smo bistveno bolj na istem bregu, kot bi morda kdo zaključil. Vsi vemo, da je Novo mesto zavito v žalost, jezo in strah, kar pa moramo preseči. A najprej moramo zagotoviti red in varnost. Vlada zato pripravlja 'omnibus zakon', katerega prvi namen je poslati signal, da nasilništvo in kriminal nikoli ne bosta dobila državljanstvo v naši državi. Tudi socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj, sploh pa ne do povratnikov." Katere predlagane ukrepe označuje kot najpomembnejše? "Pregon kriminala, veliko več pooblastil Policiji. Predvsem pa je pomembno, da prvič govorimo o tem, da je treba preprečevati ponavljajoča prekrškovna dejanja tudi na področju socialne politike," odgovarja Macedoni. Dodal je: "Ne bomo se zadovoljili samo z besedami, štela bodo samo dejanja in ureditev razmer na terenu." Macedoni: Predsednik vlade je napovedal odločne ukrepe "Pozdravljam najavo odločnih ukrepov predsednika vlade Roberta Goloba," je dejal novomeški župan Gregor Macedoni. Upa, da bo ta zakonodaja po napovedih sprejeta do konca novembra. "Premier je napvoedal, da bo zakon pripeljal do ukepov, ki so bili doslej še nepredstavljivi. Na žalost je bila očitno potrebna žrtev, da so se stvari začele premikati," je dejal Macedoni ter napovedal, da bo klic "Dovolj je" odmeval, dokler se stvari ne bodo spremenile. Skupni predlog županov: seznam nalog za vlado Macedoni je ob koncu seje zbrane seznanil, da občinski svet Mestne občine Novo mesto podpira skupno oblikovani predlog županov JV Slovenije in Posavja, da vlada RS zagotovi dodatne kadrovske in materialne vire za večletno izvajanje najstrožjih in drugih preiskovalnih ukrepov na območju Mestne občine Novo mesto in na področju celotne JV Slovenije in Posavja, ki bodo ciljno usmerjeni zoper pregon organiziranega kriminala in kaznivih dejanj zoper prebivalstvo in premoženje. Vlada in pravosodje naj zagotovita učinkovito in časovno opredeljeno delovanje organov pregona na način, da bodo postopki vodeni brez neupravičenih zamud, storilci in povratniki pa pravočasno kaznovani, s ciljem, da s preprečuje vsako zastaranje in povratništvo, je še med drugim zapisano v predlogu. Samo represija ne rešuje problema "Samo represija ne rešuje družbenega problema. V tem primeru gre za širši družbeni problem, ki zadeva tudi državo in lokalno skupnost," je poudaril predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Katičeva: Krivi smo mi, ker ne stopimo takoj skupaj "Zatajili, ker smo vsi videli, da državni organi, da tudi pravosodje, kljub temu, da ima učinkovite predpise že danes, v praksi tega ne izvaja," je dejala ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič. Navezala se je na župane, ki so poudarili, da je potrebna samo doslednost. "Krivi smo mi, ker ne stopimo takoj skupaj," je komentirala neažurnost politike pri izvajanju potrebnih ukrepov in dejala, da niso vselej krivi predpisi. Mesec po daljših žvižgih: Politika je predolgo gledala proč "To se mora zgoditi zadnjič," je dejal minister za delo Luka Mesec. Dodal je, da razume strah in jezo Novomeščanov. "Razumem, da je politika predolgo gledala proč, ko so otroci izpadali iz šole, ko so ljudje drseli v nezaposlenost in ko se je v romskih skupnostih razraščal kriminal." Zavrnil je, da je on obraz te politike in poudaril, da je "po svojih najboljših močeh" sestavljal dele vlade v zakonodajo. Poklukar: Smrti Aleša Šutarja nismo mogli preprečiti Minister v odstopu Poklukar je poudaril, da žal smrti Aleša Šutarja niso mogli in uspeli preprečiti. "Zato sem tudi sprejel svojo odgovornost," je dejal Poklukar, ki je zaradi smrti 48-letnega Novomeščana odstopil. Golob napovedal več ukrepov: varnostne, zakonodajne in socialne Varnostno področje: "Bistveno večja pooblastila Policiji - za vstop, nadzor nad varnostno tveganimi območji. Nočemo loviti posameznikov, temveč želimo izkoreniniti orožje, mamila in premoženje, ki mu nihče ne zna povedati." Kaznovalan politika: "Prekrški in kazniva dejanja - radikalna zaostritev za tiste, ki ponavljajo dejanja. Ne bo več prepuščeno naključju ali temu, da bi bil sodnik ustrahovan. Pri povratnikih ne more biti razumevanja. Ppredlagali bomo tudi povišanje kazni pri kaznivih dejanjih z elemnti nasilništva, še posebej v skupinah. Veljalo bo za vse - za celotno Slovenijo." Socialna politika: "Izvršbe na sicialne pomoči bodo mogoče za povratnike. Otroški dodatek za vse mladoletnice bo ukinjen. Ne moremo spodbujat, da imajo otroke mladoletna dekleta. Ne smemo spodbujati finančni model, ki dekleta vleče iz normalnega življenja v suženjstvo. Zaseg premoženja neznanega izvora bo bistveno pohitren in olajšan." 'Zdaj je res dovolj' "Zdaj je res dovolj. Dovolj je nasilja v celi Sloveniji. Naša kaznovalna zakonodaja ni kos - državni aparat ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem. Dovolj je. Zato smo pripravili ukrepe," je dejal premier ter izpostavil napotitev Policije - navadne, posebne, specialne. "Tu bodo ostale toliko časa, kot bo to potrebno. Ne bodo šli stran. Priznal je tudi, da državni aparat ni zagotovil varnosti: "Ne bom se skliceval na pretekle vlade. Tu sem, da delujem, ne da se izgovarjam." Poudaril je: "Gre za spopad s kriminalom, ne za spopad z Romi. Če ne bomo izkoreninili kriminala iz romske skupnosti, ne bomo mogli govoriti o integraciji." Golob: Vsak od nas je lahko Aco Predsednik vlade Robert Golob je ob začetku svojega govora izrekel sožalje družini in svojcem pokojnega Novomeščana. "Dajmo sočustvovat s sinom, ki je bil priča umoru svojega očeta. Rad bi izrazil iskreno sožalje hčerki, katere žalost smo spremljali po TV zaslonih po celi Sloveniji. Vsi smo jokali. In ob tem izrekam tudi sožalje pogumni soprogi pokojnega, ki mi je odstrla pogled v njegov svet. V svet človeka, ki ni dajal na prvo mesto ne jeze, ne maščevanja, temveč sožitje in razumevanje," je dejal. "Zato je živel in najverjetneje je zato moral tudi umreti." Predsednik vlade Robert Golob nagovoril zbrane Ob začetku nagovora premierja Roberta Goloba glasni žvižgi: "Slišim vašo jezo inčutim vaš strah." V sredo izredna seja državnega sveta Državne svetnice in državni svetniki bodo v sredo ob 18. uri obravnavali pobudo predsednika državnega sveta Marka Lotriča glede nujnosti sistemskega odziva države na zaostrene varnostne in socialne razmere v jugovzhodni Sloveniji. Kot so sporočili, bo poudarek na vključevanju pripadnikov romske skupnosti med večinsko prebivalstvo. 'Nasilje in smrt sta le vrh ledene gore' Mestni svetnik SLS Jiří Volt je vlado pozval, naj takoj pristopi k ukrepanju: "Prvi korak mora biti spoštovanje že veljavnih zakonov." Ob tem je ocenil, da je rezultat reševanja te problematike zelo slab oz. da ga sploh ni. Samostojni svetnik Silvo Mesojedec pa meni, da sta brutalno nasilje in tragična smrt Novomeščana minuli vikend le "vrh ledene gore", ki jo že leta gradita ignoranca in preslišani klici na pomoč. Naslovili tudi socialne transferje Župan Šentjerneja Jože Simončič je izpostavil zahtevo po ustreznih sistemskih spremembah socialne, delovnopravne in davčne zakonodaje in politike, "ki bodo prejemnike socialnih transferjev, ki ne spoštujejo zakonodaje in se ukvarjajo s kriminalom, kaznovala". Po mnenju kočevskega župana Gregorja Koširja pa je težava v družbeni ureditvi, ki ima težave z enakostjo pred zakonom. "Morda pa so Romi samo vrh ledene gore sistema, ki brutalno, tragično, izkoriščevalsko, vehementno ravnanje skupine posameznikov dovoljuje," je ocenil. Predstavnika Gibanja Svoboda množica izžvižgala Svetnik Gibanja Svoboda Tomaž Levičar je izpostavil varnostno problematiko na jugovzhodu države in nasilje: "Nesprejemljivo je, da nismo varni. Da mladostnik ni varen na zabavi v svojem mladinskem klubu. Nesprejemljivo je, da nismo varni v prometu, na sprehajališčih, včasih tudi otroci v šolah niso varni." A ob tem je poudaril, da so v Novem mestu rojene tudi lepe zgodbe o sobivanju, kar dokazuje, da je to mogoče. "To je mesto, ko lahko tu pa tam zagledamo vesele, majhne romske otroke, ki pojejo, plešejo in se veselijo, ki ne žeparijo, ne prosjačijo in ne nadlegujejo. A res ne traja dolgo. Otroštvo romskega otroka je kratko - le nekaj let -, dokler jim svobodna prihodnost ni odvzeta ter niso vrženi v prezgodnje materinstvo ali kriminal. Koliko romskih otrok obiskuje vrtec? Koliko romskih otrok uspešno dokonča osnovno šolo," sprašuje. Njegove besede je množica na trgu izžvižgala. Svetnik iz vrst NSi nagovoril Goloba: Kdor težavo zanika, ne more imeti rešitve "Težav ne razumete. Ali lahko verjamemo, da zdaj, ko je zunaj množica ljudi, gospod predsednik, težavo res razumete? Zakoni bodo zdaj vloženi petič - jih boste znova zavrnili? Naša poslanka Vida Čadonič Špelič, sokrajanka, je na to opozarjala, pa je niste slišali. Gospod predsednik vlade, državni aparat vam ne deluje. Kdor težavo zanika, ne more imeti rešitve. Zato vam ne verjamem, da bodo danes predlagane rešitve dovolj. Kriminalci morajo za zapahe," je dejal mestni svetnik iz vrst NSi Marko Dvornik ter poudaril, da bodo predloge zakonov vložili znova. 'Novo mesto in Dolenjsko smo pustili na cedilu' Vodja svetniške skupine Solidarnost Uroš Lubej: "Ta smrt je bila nesmiselna in absurdna. Oče, ki je reševal otroka, ne bi smel nikoli postati žrtev. Naša skupna odgovornost je, da geslo 'Dovolj je' ne ostane zgolj pri geslu. Vse vlade, pravosodje, policija itd. nosijo del odgovornosti. Da zgradimo vrednote miru, povezanosti, skupnosti močnejše od strahu in izkoriščanja. Apeliram na vse zbrane, da postavimo vizijo, ki bo zadela jedro problema. Ki bo upala iti tja, kjer se že desetletja kupičijo posledice napačnih politik." Lubej je še dodal: "Potrebno je zapleniti orožje. Potrebno je ustaviti streljanje. Potrebno je pokazati, da preprodaje drog ne toleriramo. Predvsem pa moramo poskrbeti, da se Novo mesto ne spremeni v mesto, kjer se izmenjujeta nasilje in represija." icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 18.34 'Pričakujem, da bodo današnje besede pretvorjene v dejanja' Srečko Vovko iz svetniške skupine SD upa, da bodo na seji zahtevali, kar ljudje od njih pričakujejo. "Če lahko šolstvo in centri lahko ukrepajo v primeru enega zanemarjenega otroka, naj država ukrepa tudi v primeru sistematičnega zanemarjanja otrok," meni. Poudaril je tudi, da je varnost pravica. "Pričakujem, da bomo kot občinska skupnost danes pokazali odločnost, da današnje besede ne bodo ostale le besede, temveč, da jih bomo spremenili v dejanja," je dodal. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 18.18 Bojan Kekec: Novomeške ulice so prevzele kriminalne tolpe Občinski svetnik iz vrst SDS Bojan Kekec je poudaril, da je vlada negirala voljo več tisoč državljanov, ki so dali podpise za spremembo zakonodaje. Dejal je tudi, da se Novomeščani ne počutijo več varne, da je ljudi strah zase, za svoje otroke in bližnje. "Novomeške ulice so prevzele kriminalne tolpe, ki jim niti Policija ni več kos," meni ter krivdo zvrnil na vlado, ki bu prisluhnila njihovi zakonodajni pobudi. "Novomeščani imamo dovolj. Prišli smo do tega, da poti nazaj ni več. Izgubili smo dragega someščana. V našem mestu se je razpasla mafija, ta pa ne mora obstajati, če se nni razpasla v naše vrhove," je dejal, a ob tem poudaril, da vseh Romov "ne moremo metati v isti koš", saj so nekateri "zelo pridni delavci". Ob tem je pozval, naj se prenehajo postopki o prekomerni sili zoper policiste, ki so obravnavali Rome. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 18.12 Glasen aplavz za uvodne nagovore dolenjskih županov icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 18.08 'Policija je zgolj fasada brez moč, tožilstvo neučinkovito, sodstvo počasno, država pa slepa' "Država je odpovedala. Varnost ljudi na JV Slovenije ni več vprašanje občutka, temveč vprašanje preživetja. Medtem ko vi pišete strategije in pripravljate druge dokumente, pri nas umirajo državljani. Ta tragedija je posledica več let ignorance. Obsojate, a dejanj ni. Policija je kljub opremi zgolj fasada brez moči. Tožilstvo je neučinkovito, sodstvo počasno, država pa slepa;" je dejala predstavnica Liste Gregorja Macedonija. Opozorila je tudi na ukrepe, ki so jih že predlagali državnemu zboru, a da so "štirikrat glasovali proti". "Lahko vas je sram, da so ljubljanske nutrije in kočevski medvedje bolj zaščiteni kot ljusje v naših občinah," je bila kritična ter se ob tem obregnila tudi ob božičnice: "Tako hitro, kot ste pripravili zakon o obveznih božičnicah, tako hitro poskrbite tudi za varnost na tem območju." icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 18.02 Lotrič: Pravna država v praksi ne deluje več "Vlada in DZ nista prisluhnila večkratnim pozivom občin jugovzhodne regije, niti predhodnemu protestu in drugim opozorilom. To tragedijo bi se dalo preprečiti z ustreznimi ukrepi države na več ravneh," pravi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Meni, da pravna država v praksi ne deluje več ter da je logično, da se zaupanje ljudi ruši. Predlaga, da se obravnavo tovrstnih dejanj razporedi sodnim organom izven tega okrožja, s čimer bi se izognili subtilnim grožnjam. Prav tako predlaga tudi, da bi se tem sodnikom in njihovim družinam izda posebno varovanje. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.57 Vovk: Lahko spoštujemo njihovo kulturo, a oni morajo spoštovati življenjske normative večine "O integraciji sem prvič slišal pred dobrimi 25 leti. Že takrat sem se vprašal, zakaj je to potrebno? Zakaj si naša država prizadeva integrirati ljudi, katerih predniki so prišli na ozemlje naše države pred 500 leti? Že takrat sem menil, da lahko le spoštujemo njihovo kulturo, ob tem pa zahtevamo, da tudi oni spoštujejo življenjske normative večine. Danes smo se zbrali zato, ker smo doživeli najhujši možni dokaz poskusa integracije. Vsi napori države so bili izrabljeni z namenom, da bi ta skupina naših sodržavljanov spoznale slabosti našega sistema," meni župan Dolenjskih Toplic Franci Vovk. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.53 Krštinc je poudaril: Policisti delujejo profesionalno, a primeri večinoma ne dobijo epiloga Župan občine Straža Dušan Krštinc: "V občini Straža nimamo romskega naselja, a zaradi njihove bližine v Novem mestu opažamo eksponenten porast kaznivih dejanj. Vlomilci in tatovi so postali predrzni, brez strahu. Krade se že po dnevi - vsem pred očmi. Občutek varnosti izginja. Policisti na terenu svoje delo izvajajo korektno in profesionalno, a v večini primerov ne pride do epiloga. Imamo povratnike na pogojnem izpustu z več prekrški in globami, ki niso izterjane. Sistem s tem ne pošilja sporočila, da so tovrstna ravnanja kazniva." icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.50 Macedoni: Zagotavljanje varnosti v regiji padlo na celi črti Kot prvi je zbrane na seji nagovoril novomeški župan Gregor Macedoni, ki je opozoril, da je zagotavljanje varnosti v regiji "padlo na celi črti". "V teh pogojih ni mogoče presekati negativne spirale. Vsako leto izgubljamo celotne generacije romskih otrok, ki so pahnjeni v brezizhodne bivanjske razmere in kriminal. 14-letni in tudi mlajši otroci izvajajo vedno bolj objestna kazniva dejanja, njihove vrstnice rojevajo otroke," je opozoril med drugim ter pristojne službe pozval, naj se nehajo skrivati za postopki in začnejo opravljati svoje delo. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.45 'Ne zahtevamo glav odgovornih, ne kličemo po odstopih, ki ne pomenijo nič' Kot je povedala županja Metlike, so se grožnje s strani Romov pojavile tudi ob današnjem odhodu njihovih občanov na shod. "Govorimo o odgovornosti za ponavljajoča kazniva dejanja, ki morajo imeti psoeldice za vsakogar - ne glede na poreklo. Danes ne prosimo več. Danes zahtevamo - učinkovito delovanje policiej in pravosoidja, obvezno obiskovanje šoile in vrtca, zagotavljanje varnosti in reda na javnih mestnih prireditvah in v romskih naseljih ter enakost pred zakonom za čisto vse državljane," je dejala. Poudarja, da sistem ne deluje, a da ob tem ne smejo "metati vseh v isti koš". "Ne iščemo krivcev, temveč odgovornost. Ne zahtevamo glav odgovornih, ne kličemo po odstopih, ki ne pomenijo nič. Nabiranje političnih točk na naši tragediji se nam zdi skrajno zavržno," je dodala. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.43 'Roma nihče ne kaznuje' "Roma nihče ne kaznuje. Ob krajah na poljih in v trgovinah ljudje odvrnejo pogled, saj jim nihče res ne more. Ko se je lani zgodil napad na kandidata za evroposlanca ali ko je prišlo do skrunitve pokopališča, rečemo: Kaj pa naj, oni lahko," je dejala županja Metlike. Poudarja, da je vedno prisoten tudi strah, saj da so vedno prisotne tudi grožnje. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.39 Županja Metlike: Kjer je bilo nekoč sožitje in razumevanje, danes prevladujeta strah in nezaupanje "Tragedija, ki smo ji bila priča, je razgalila našo državo. Državljani, ki spoštujemo zakon, se danes počutimo manj vredne, kot tisti, ki ga kršijo. To ni država, ki si jo zaslužimo," je na seji poudarila županja Metlike Martina Legan Janžekovič, ki je ob tem poudarila, da krivda za naraščajoče nasilje in kriminal ne leži na celotni romski skupnosti. "Večina jih želi živeti v miru, spoštovanju in sodelovanju. Kar ogroža našo varnost pa so dejanja posameznikov, ki ne spoštujejo zakonov in sistema, ki jim to že dlje časa dopušča," je dodala. Poudarila je, da se je sčasoma spremenil tudi odnos do romske skupnosti: "Kjer je bilo nekoč sožitje in razumevanje, danes prevladujeta strah in nezaupanje." icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.32 Molan: Žrtvovali ste dva ministra, da bi utišali množico Poudarjajo, da so na problematiko opozarjali že dlje časa. Župan občine Brežice Ivan Molan je puščico usmeril v romsko skupnost ter v ministra za socialne zadeve Luko Mesca. "Pripravili smo predloge za spremembo zakonodaje, ki pa ste jo zavrnili," je dejal ter zatrdil, da je Policija sama potrdila, da se pri Romih izvaja "pozitivna diskriminacija". "Žrtvovali ste dva ministra, zgolj zato, da bi utišali množico," je dejal ter ocenil, da je najbolj odgovorno prav Meščevo ministrstvo. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.28 Na seji spregovorilo več županov jugovzhodnih občin Župani jugovzhodnih občin predlagajo več sistemskih in zakonodajnih sprememb ter ukrepov, s katerimi bi naslovili kriminal in nasilje na tem območju Slovenije ter reševali romsko problematiko. "Varnost ljudi mora biti pred političnimi kalkulacijami, pravosodje mora biti učinkovito in hitro, socialna pomoč mora temeljiti na odgovornosti in ne na pasivnosti," je dejal župan Samo Pogorelec. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči icon-clock 17.27 Minuta molka za umrlega Novomeščana Izredna seja novomeškega občinskega sveta se je začela z minuto molka, v spomin na ubitega Novomeščana. icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči PRIKAŽI VSE

Izredna seja novomeškega občinskega sveta se je začela z minuto molka za Novomeščana, ki je v soboto umrl zaradi poškodb po napadu. Župani občin na jugovzhodu države so za tem opozorili na problematiko, s katero se že več desetletij soočajo na Dolenjskem. Vlado so opozorili, da so jim že večrat predlagali sveženj ukrepov in sprememb zakonov, ki pa so ga vselej zavrnili. Novomeški župan Gregor Macedoni je opozoril, da je zagotavljanje varnosti v regiji "padlo na celi črti".

"V teh pogojih ni mogoče presekati negativne spirale. Vsako leto izgubljamo celotne generacije romskih otrok, ki so pahnjeni v brezizhodne bivanjske razmere in kriminal. 14-letni in tudi mlajši otroci izvajajo vedno bolj objestna kazniva dejanja, njihove vrstnice rojevajo otroke," je opozoril, pristojne službe pa pozval, naj se nehajo skrivati za postopki in začnejo opravljati svoje delo.

Da je država odpovedala, se je strinjala tudi predstavnica njegove liste, ki je zbrane nagovorila kasneje. "Tožilstvo je neučinkovito, sodstvo počasno, država pa slepa," je dejala. Župan Brežic Ivan Molan pa je puščico usmeril v romsko skupnost ter v ministra za socialne zadeve Luko Mesca: "Pripravili smo predloge za spremembo zakonodaje, ki pa ste jo zavrnili. Žrtvovali ste dva ministra, zgolj zato, da bi utišali množico." "To ni država, ki si jo zaslužimo," je medtem poudarila županja Metlike Martina Legan Janžekovič, a ob tem dodala, da krivda za naraščajoče nasilje in kriminal ne leži na celotni romski skupnosti: "Večina jih želi živeti v miru, spoštovanju in sodelovanju. Kar ogroža našo varnost, pa so dejanja posameznikov, ki ne spoštujejo zakonov in sistema, ki jim to že dlje časa dopušča." Poudarja, da sistem ne deluje, a da ob tem ne smejo "metati vseh v isti koš". "Ne iščemo krivcev, temveč odgovornost. Ne zahtevamo glav odgovornih, ne kličemo po odstopih, ki ne pomenijo nič. Nabiranje političnih točk na naši tragediji se nam zdi skrajno zavržno," je dodala.

'Novo mesto in Dolenjsko smo pustili na cedilu'

Seje se je udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je podobno izpostavil, da vlada in državni zbor nista prisluhnila večkratnim pozivom občin jugovzhodne regije ali kakršnemukoli drugemu opozorilu. Meni, da pravna država v praksi ne deluje več ter da je logično, da se zaupanje ljudi ruši.

Državne svetnice in državni svetniki bodo v sredo ob 18. uri obravnavali pobudo predsednika državnega sveta Marka Lotriča glede nujnosti sistemskega odziva države na zaostrene varnostne in socialne razmere v jugovzhodni Sloveniji. Kot so sporočili, bo poudarek na vključevanju pripadnikov romske skupnosti med večinsko prebivalstvo.

Vodja svetniške skupine Solidarnost Uroš Lubej pa je tragično smrt Novomeščana označil za nesmiselno in absurdno: "Oče, ki je reševal otroka, ne bi smel nikoli postati žrtev. Naša skupna odgovornost je, da geslo 'Dovolj je' ne ostane zgolj pri geslu. Vse vlade, pravosodje, policija itd. nosijo del odgovornosti." Meni, da je država Novo mesto in Dolenjsko pustila na cedilu. "Zahtevamo pravno državo, enakost pred zakonom. Zahtevamo, da nasilneži odgovarjajo. Treba je zapleniti orožje. Treba je ustaviti streljanje. Treba je pokazati, da preprodaje drog ne toleriramo. Predvsem pa moramo poskrbeti, da se Novo mesto ne spremeni v mesto, kjer se izmenjujeta nasilje in represija," je še dodal. Svetnik iz vrst NSi je nagovoril Goloba: "Težav ne razumete. Ali lahko verjamemo, da zdaj, ko je zunaj množica ljudi, gospod predsednik, težavo res razumete? Zakoni bodo zdaj vloženi petič - jih boste znova zavrnili? Gospod predsednik vlade, državni aparat vam ne deluje. Kdor težavo zanika, ne more imeti rešitve."

Samostojni svetnik Silvo Mesojedec pa meni, da sta brutalno nasilje in tragična smrt Novomeščana minuli konec tedna le "vrh ledene gore", ki jo že leta gradita ignoranca in preslišani klici na pomoč. Podobne obtožbe in pozivi so se slišali tudi iz ust ostalih županov in mestnih svetnikov, nekateri so izpostavili tudi, da tu ne gre za dejanja skupnosti, temveč posameznikov.

Golob: Izkoreniniti moramo kriminal

In kako so odgovorili predstavniki vlade, ki so se udeležili seje? Predsednik vlade je ob začetku svojega govora znova izrekel sožalje družini in svojcem pokojnega Novomeščana. "Dajmo sočustvovati s sinom, ki je bil priča umoru svojega očeta. Rad bi izrazil iskreno sožalje hčerki, katere žalost smo spremljali po TV-zaslonih po vsej Sloveniji. Vsi smo jokali. In ob tem izrekam tudi sožalje pogumni soprogi pokojnega, ki mi je odstrla pogled v njegov svet. V svet človeka, ki ni dajal na prvo mesto ne jeze, ne maščevanja, temveč sožitje in razumevanje," je dejal. Poudaril je, da je dovolj nasilja v celotni Sloveniji. "Naša kaznovalna zakonodaja ni kos - državni aparat ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem. Zato smo pripravili ukrepe," je dejal Golob ter izpostavil že sprejete ukrepe, med katerimi je tudi napotitev Policije - navadne, posebne, specialne - v Novo mesto. Te bodo ostale toliko časa, kot bo to potrebno.

Priznal je tudi, da državni aparat ni zagotovil varnosti: "Ne bom se skliceval na pretekle vlade. Tu sem, da delujem, ne da se izgovarjam." Poudaril pa je, da gre tu za spopad s kriminalom, ne za spopad z Romi. "Če ne bomo izkoreninili kriminala iz romske skupnosti, ne bomo mogli govoriti o uspešni integraciji," je poudaril ter predstavil ukrepe na več področjih.

'Gre za širši družbeni problem'

Seje so se udeležili minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , ministrica za pravosodje Andreja Katič in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Minister v odstopu Poklukar je poudaril, da žal tragične smrti 48-letnega občana niso mogli in uspeli preprečiti. "Zato sem tudi sprejel svojo odgovornost," je dejal. Mesec je medtem poudaril, da se takšno nasilje ne sme več ponoviti, ter dodal, da razume strah in jezo Novomeščanov. "Razumem, da je politika predolgo gledala proč, ko so otroci izpadali iz šole, ko so ljudje drseli v nezaposlenost in ko se je v romskih skupnostih razraščal kriminal."

Po seji je na vprašanje o svojem odstopu dejal, da lahko največ naredi, če ostane in deluje, da se kaj takšnega ne bi več ponovilo. "Krivi smo mi, ker ne stopimo takoj skupaj," pa je neažurnost politike pri izvajanju potrebnih ukrepov komentirala Katičeva in dejala, da niso vselej krivi predpisi. Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pa: "Samo represija ne rešuje družbenega problema. V tem primeru gre za širši družbeni problem, ki zadeva tudi državo in lokalno skupnost."