Svetli način
Slovenija

Župani enotni: Klic 'Dovolj je' bo odmeval, dokler se stvari ne spremenijo

Novo mesto, 28. 10. 2025 16.50 | Posodobljeno pred 9 urami

Maja Pavlin , Dino Subašić
Novomeški župan Gregor Macedoni je po zaključku izredne seje občinskega sveta v Novem mestu, na kateri so obravnavali varnostno problematiko v regiji, dejal, da je ta pokazala širino težav na tem območju. Zadovoljen je z ukrepi, ki jih je predstavil predsednik vlade Robert Golob, in upa, da bo zakon po napovedih sprejet do konca novembra. Ob tem pa je še poudaril: "Ne bomo se zadovoljili z besedami, štela bodo le dejanja."

20.44

Lotrič: Tragičen dogodek je na žalost vse streznil

"DS je v letu 2024 trikrat obiskal jugovzhodno Slovenijo in Posavje, kjer smo vedno od vseh županov dobili prošnjo, da se na vlado pošlje predlog, da se upoštevajo štirje zakoni, kar smo tudi storili, vendar smo vedno dobili le pisanje, ki pa ni naredilo nobenega premika. Ta tragičen dogodek je na žalost vse streznil, upam da tudi vlado in državni zbor. Vsem tem kriminalcem je treba pobrati socialno podporo in jih kaznovat. Otroci so pa največja škoda teh mafijskih kriminalcev. Tu je zazvonil velik alarm," je dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

20.41

Poklukar: Ukrepi bodo bistveno pomagali Policiji

"Predstavili smo ukrepe, ki bodo tudi Policiji bistveno pomagali pri delovanju na tem območju. Vemo, da se tu dogaja več streljanja, da je bistveno več zasega orožja, s tem bodo imeli pa dodatne možnosti," je po izredni seji dejal notranji minister v odstopu Boštjan Poklukar.

20.34

Mesec: Tudi socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj

Luka Mesec: "Tu smo tudi zato, da smo poslušali lokalne skupnosti, župane, mestne svetnike in da je vlada v odziv predstavila, kako se namerava soočiti z družbeno krizo. Smo bistveno bolj na istem bregu, kot bi morda kdo zaključil. Vsi vemo, da je Novo mesto zavito v žalost, jezo in strah, kar pa moramo preseči. A najprej moramo zagotoviti red in varnost. Vlada zato pripravlja 'omnibus zakon', katerega prvi namen je poslati signal, da nasilništvo in kriminal nikoli ne bosta dobila državljanstvo v naši državi. Tudi socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj, sploh pa ne do povratnikov."

20.33

Katere predlagane ukrepe označuje kot najpomembnejše?

"Pregon kriminala, veliko več pooblastil Policiji. Predvsem pa je pomembno, da prvič govorimo o tem, da je treba preprečevati ponavljajoča prekrškovna dejanja tudi na področju socialne politike," odgovarja Macedoni. Dodal je: "Ne bomo se zadovoljili samo z besedami, štela bodo samo dejanja in ureditev razmer na terenu."

20.31

Macedoni: Predsednik vlade je napovedal odločne ukrepe

"Pozdravljam najavo odločnih ukrepov predsednika vlade Roberta Goloba," je dejal novomeški župan Gregor Macedoni. Upa, da bo ta zakonodaja po napovedih sprejeta do konca novembra. "Premier je napvoedal, da bo zakon pripeljal do ukepov, ki so bili doslej še nepredstavljivi. Na žalost je bila očitno potrebna žrtev, da so se stvari začele premikati," je dejal Macedoni ter napovedal, da bo klic "Dovolj je" odmeval, dokler se stvari ne bodo spremenile.

Izredna seja novomeškega občinskega sveta se je začela z minuto molka za Novomeščana, ki je v soboto umrl zaradi poškodb po napadu. Župani občin na jugovzhodu države so za tem opozorili na problematiko, s katero se že več desetletij soočajo na Dolenjskem.

Vlado so opozorili, da so jim že večrat predlagali sveženj ukrepov in sprememb zakonov, ki pa so ga vselej zavrnili. Novomeški župan Gregor Macedoni je opozoril, da je zagotavljanje varnosti v regiji "padlo na celi črti".

"V teh pogojih ni mogoče presekati negativne spirale. Vsako leto izgubljamo celotne generacije romskih otrok, ki so pahnjeni v brezizhodne bivanjske razmere in kriminal. 14-letni in tudi mlajši otroci izvajajo vedno bolj objestna kazniva dejanja, njihove vrstnice rojevajo otroke," je opozoril, pristojne službe pa pozval, naj se nehajo skrivati za postopki in začnejo opravljati svoje delo.

Da je država odpovedala, se je strinjala tudi predstavnica njegove liste, ki je zbrane nagovorila kasneje. "Tožilstvo je neučinkovito, sodstvo počasno, država pa slepa," je dejala. Župan Brežic Ivan Molan pa je puščico usmeril v romsko skupnost ter v ministra za socialne zadeve Luko Mesca: "Pripravili smo predloge za spremembo zakonodaje, ki pa ste jo zavrnili. Žrtvovali ste dva ministra, zgolj zato, da bi utišali množico."

"To ni država, ki si jo zaslužimo," je medtem poudarila županja Metlike Martina Legan Janžekovič, a ob tem dodala, da krivda za naraščajoče nasilje in kriminal ne leži na celotni romski skupnosti: "Večina jih želi živeti v miru, spoštovanju in sodelovanju. Kar ogroža našo varnost, pa so dejanja posameznikov, ki ne spoštujejo zakonov in sistema, ki jim to že dlje časa dopušča." 

Poudarja, da sistem ne deluje, a da ob tem ne smejo "metati vseh v isti koš". "Ne iščemo krivcev, temveč odgovornost. Ne zahtevamo glav odgovornih, ne kličemo po odstopih, ki ne pomenijo nič. Nabiranje političnih točk na naši tragediji se nam zdi skrajno zavržno," je dodala.

'Novo mesto in Dolenjsko smo pustili na cedilu'

Seje se je udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je podobno izpostavil, da vlada in državni zbor nista prisluhnila večkratnim pozivom občin jugovzhodne regije ali kakršnemukoli drugemu opozorilu. Meni, da pravna država v praksi ne deluje več ter da je logično, da se zaupanje ljudi ruši.

Preberi še Večtisočglava množica v Novem mestu izžvižgala vladne predstavnike
Državne svetnice in državni svetniki bodo v sredo ob 18. uri obravnavali pobudo predsednika državnega sveta Marka Lotriča glede nujnosti sistemskega odziva države na zaostrene varnostne in socialne razmere v jugovzhodni Sloveniji. Kot so sporočili, bo poudarek na vključevanju pripadnikov romske skupnosti med večinsko prebivalstvo.

Vodja svetniške skupine Solidarnost Uroš Lubej pa je tragično smrt Novomeščana označil za nesmiselno in absurdno: "Oče, ki je reševal otroka, ne bi smel nikoli postati žrtev. Naša skupna odgovornost je, da geslo 'Dovolj je' ne ostane zgolj pri geslu. Vse vlade, pravosodje, policija itd. nosijo del odgovornosti." Meni, da je država Novo mesto in Dolenjsko pustila na cedilu.

"Zahtevamo pravno državo, enakost pred zakonom. Zahtevamo, da nasilneži odgovarjajo. Treba je zapleniti orožje. Treba je ustaviti streljanje. Treba je pokazati, da preprodaje drog ne toleriramo. Predvsem pa moramo poskrbeti, da se Novo mesto ne spremeni v mesto, kjer se izmenjujeta nasilje in represija," je še dodal.

Svetnik iz vrst NSi je nagovoril Goloba: "Težav ne razumete. Ali lahko verjamemo, da zdaj, ko je zunaj množica ljudi, gospod predsednik, težavo res razumete? Zakoni bodo zdaj vloženi petič - jih boste znova zavrnili? Gospod predsednik vlade, državni aparat vam ne deluje. Kdor težavo zanika, ne more imeti rešitve."

Množica na shodu
Množica na shodu FOTO: Luka Kotnik

Samostojni svetnik Silvo Mesojedec pa meni, da sta brutalno nasilje in tragična smrt Novomeščana minuli konec tedna le "vrh ledene gore", ki jo že leta gradita ignoranca in preslišani klici na pomoč.

Podobne obtožbe in pozivi so se slišali tudi iz ust ostalih županov in mestnih svetnikov, nekateri so izpostavili tudi, da tu ne gre za dejanja skupnosti, temveč posameznikov.

Golob: Izkoreniniti moramo kriminal

In kako so odgovorili predstavniki vlade, ki so se udeležili seje? Predsednik vlade je ob začetku svojega govora znova izrekel sožalje družini in svojcem pokojnega Novomeščana.

"Dajmo sočustvovati s sinom, ki je bil priča umoru svojega očeta. Rad bi izrazil iskreno sožalje hčerki, katere žalost smo spremljali po TV-zaslonih po vsej Sloveniji. Vsi smo jokali. In ob tem izrekam tudi sožalje pogumni soprogi pokojnega, ki mi je odstrla pogled v njegov svet. V svet človeka, ki ni dajal na prvo mesto ne jeze, ne maščevanja, temveč sožitje in razumevanje," je dejal.

Poudaril je, da je dovolj nasilja v celotni Sloveniji. "Naša kaznovalna zakonodaja ni kos - državni aparat ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem. Zato smo pripravili ukrepe," je dejal Golob ter izpostavil že sprejete ukrepe, med katerimi je tudi napotitev Policije - navadne, posebne, specialne - v Novo mesto. Te bodo ostale toliko časa, kot bo to potrebno.

Preberi še Izvršbe na socialne transferje, brez razumevanja za povratnike

Priznal je tudi, da državni aparat ni zagotovil varnosti: "Ne bom se skliceval na pretekle vlade. Tu sem, da delujem, ne da se izgovarjam." Poudaril pa je, da gre tu za spopad s kriminalom, ne za spopad z Romi. "Če ne bomo izkoreninili kriminala iz romske skupnosti, ne bomo mogli govoriti o uspešni integraciji," je poudaril ter predstavil ukrepe na več področjih.

'Gre za širši družbeni problem'

Seje so se udeležili minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , ministrica za pravosodje Andreja Katič in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj.

Minister v odstopu Poklukar je poudaril, da žal tragične smrti 48-letnega občana niso mogli in uspeli preprečiti. "Zato sem tudi sprejel svojo odgovornost," je dejal.

Mesec je medtem poudaril, da se takšno nasilje ne sme več ponoviti, ter dodal, da razume strah in jezo Novomeščanov. "Razumem, da je politika predolgo gledala proč, ko so otroci izpadali iz šole, ko so ljudje drseli v nezaposlenost in ko se je v romskih skupnostih razraščal kriminal."

Shod v Novem mestu
Shod v Novem mestu FOTO: Bobo

 

Po seji je na vprašanje o svojem odstopu dejal, da lahko največ naredi, če ostane in deluje, da se kaj takšnega ne bi več ponovilo.

"Krivi smo mi, ker ne stopimo takoj skupaj," pa je neažurnost politike pri izvajanju potrebnih ukrepov komentirala Katičeva in dejala, da niso vselej krivi predpisi. Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pa: "Samo represija ne rešuje družbenega problema. V tem primeru gre za širši družbeni problem, ki zadeva tudi državo in lokalno skupnost."

Preberi še Večtisočglava množica v Novem mestu izžvižgala vladne predstavnike

Medtem se je v središču Novega mesta na shodu zbrala večtisočglava množica, ki je opozarjala na porast nasilja in varnostno problematiko v regiji. Zbrali so se tudi v spomin na ubitega Novomeščana, ki so mu ob 17. uri namenili minuto molka.

Zbrani so na prenosu spremljali nagovore županov, občinskih svetnikov in predstavnikov vlade. Medtem ko so župani in svetniki med množico povečini poželi aplavz, so prišleke iz Ljubljane večinoma izžvižgali.

novo mesto izredna seja občinska seja
