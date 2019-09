Vladna koalicija začela pogovore o prihodnjem proračunu

Najvišjo dovoljeno porabo državnega proračuna kot tudi preostalih treh blagajn javnega financiranja in slovenskih javnih financ v celoti že nekaj let določa odlok, ki ga sprejme DZ. Zadnjega je sprejel aprila, ko je zgornjo mejo porabe državnega proračuna v letu 2020 določil pri 10,45 milijarde evrov, v letu 2021 pa še pet milijonov evrov višje.

Glede teh številk minister za finance Andrej Bertoncelj ne bo dovolil odstopanj. "Zgornje meje najvišje dovoljene porabe za vse javne blagajne ostajajo, kot so bile sprejete v DZ," je novinarjem povedal ob prihodu na vrh koalicije.

Dopušča zgolj manjše spremembe pri posameznih proračunskih uporabnikih, potem ko so se minuli četrtek in petek na finančnem ministrstvu sestali z vsakim ministrom posebej. "To želim danes predstaviti poslancem in poslankam in potem pričakujem konstruktiven razgovor o teh temah," je dejal Bertoncelj.

Večina proračunskih uporabnikov bo po predlogu dobila več kot doslej in poslanec DeSUS Robert Polnar je prepričan, da bodo uspeli doseči dogovor. "Državni proračun je tako pomembna zadeva, da mora biti iz njegovega sprejemanja izvzeto vsakršno izsiljevanje in pogojevanje," je dejal. Če bodo današnji pogovori potekali v takem duhu, potem bodo zagotovo dosežen dogovor, je prepričan.

Notranji minister Boštjan Poklukar je z dodeljenimi sredstvi zadovoljen, prav tako minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. "Seveda bi rad več, saj bi tudi vi radi večjo plačo, mar ne," je dodal. Ob tem je Česnik opozoril, da je fiskalno pravilo eno za vse. "Malo denarja, malo muzike. A pas moramo zategniti, dokler je še leto debelih krav."

Nasprotno minister za okolje Simon Zajc pričakuje zelo burno razpravo. Kot je dejal, je verjetno vsak minister prišel na sestanek z željo po povečanju sredstev za svoj resor. "Nam manjka predvsem na postavkah odprave posledic naravnih nesreč in urejanja vodotokov," je dejal o proračunu svojega ministrstva.

Predsednik DZ in predsednik SDDejan Židan pričakuje, da pogovori, ki so jih dosegli zadnje tedne, držijo. V tem primeru bo proračun po njegovem mnenju sprejet brez težav.