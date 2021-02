Začetek pogajanj med vladno pogajalsko skupino in stavkovnim odborom PSS

Še pred začetkom stavke so se sicer v skladu z zakonom o stavki 8. decembra predstavniki notranjega ministrstva sestali s stavkovnim odborom, ki pa so ga seznanili s stališčem, da po njihovem do kršitve stavkovnega sporazuma ni prišlo in da je napoved stavke preuranjena, tudi nepotrebna, saj sta tako ministrstvo kot vlada izkazala interes za ustrezno ureditev statusa policistov.