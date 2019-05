Vladna stran za nadgradnjo plačnega sistema, ne pa njegovo uničenje

"Dokler pripadnikov Slovenske vojske ne bomo izvzeli iz enotnega plačnega sistema in dokler vojak ne bo imel okoli 1000 evrov plače, ne bomo imeli vojske, ki bi lahko uspešno branila državo," je dejal. Dodal je, da bo šele ob teh dveh pogojih možno resno načrtovati kadrovsko sestavo SV.

V zvezi s tem je Žan Mahnič (SDS) opozoril na drastično manjšanje števila vojakov v zadnji letih ter porušeno razmerje med častniki in podčastniki ter vojaki. Spomnil je, da sindikati že dlje časa opozarjajo, da enotni plačni sistem ni ustrezen za pripadnike SV, čemur pa po njegovih besedah tudi zdajšnja vlada ne želi prisluhniti.

Zavzela se je tudi za vzpostavitev ustreznih razmerij med plačnimi razredi. Kot je dejala, je nujno uvesti variabilni, stimulativni del plače, ki bi spodbujal produktivnost, prvi korak za pozitivne spremembe v zdravstvu in obrambi pa je revizija plačnega sistema z možnostjo izvzetja zdravstvenih delavcev in vojakov.

V dopolnilni obrazložitvi zahteve za izredno sejo DZ je Jelka Godec (SDS) opozorila, da enotni plačni sistem javnega sektorja povzroča nezadovoljstvo, zlasti pri nagrajevanju zaposlenih, ki so produktivnejši in bolj obremenjeni. Po njenih besedah je največ teh težav v zdravstvu in obrambi. Pozvala je k temeljiti prevetritvi sistema z vidika vzdržnosti in konsistentnosti.

Medved: Analiza enotnega plačnega sistema je nared

Minister za javno upravo Rudi Medved pa je na seji DZ pojasnil, da je analiza enotnega plačnega sistema javnega sektorja praktično že nared in jo bo vlada obravnavala v začetku junija. Dodatna analiza, ki so jo predlagali v SDS, je zato po njegovih besedah nepotrebna in bi zgolj upočasnila pripravo sprememb.

Kot je poudaril, aktivnosti za izboljšanje plačnega sistema že tečejo in jih je vlada dogovorila v okviru socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati. Pri tem je spomnil, da se je vlada decembra lani s sindikati dogovorila za analizo kariernega napredovanja kot enega najpomembnejših delov plačnega sistema.

Zavrnil je ocene, da zdajšnji plačni sistem nima mehanizmov za nagrajevanje delovne uspešnosti, se je pa strinjal, da je treba sistem v zvezi s tem nadgraditi. Po njegovih besedah izstop posameznih poklicnih skupin iz sistema ni zagotovilo, da se bo s tem ustrezneje uredilo nagrajevanje zaposlenih, lahko pa bi prišlo do razpada sistema.

Opozoril je, da bi se v tem primeru masa sredstev za plače v javnem sektorju še povečala, saj bi vse poklicne skupine na poti k samostojnemu urejanju plač pričakovale in uveljavljale višje vrednotenje svojega dela. Izrazil je prepričanje, da je ustreznejše nagrajevanje boljših in bolj obremenjenih javnih uslužbencev možno doseči v okviru enotnega plačnega sistema.

Kot ključne institute pri spremembi plačnega sistema oz. zakonodaje v zvezi z njim je minister Medved omenil ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti, napredovanje ter določitev plač ob zaposlitvi in prehajanju na druga delovna mesta v okviru javnega sektorja. Dodal je še, da se tako v zdravstvu kot v Slovenski vojski (SV) plače v zadnjih letih povečujejo.

Odbor ni podprl priporočila SDS

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sicer na sredini seji po skoraj petih urah razprave ni podprl priporočila SDS, po katerem bi DZ pozval vlado, naj v treh mesecih pripravi analizo plačnega sistema in predloge ukrepov, tudi z možnostjo izločitve zaposlenih v zdravstvu in vojski iz sistema.

DZ je za razpravo na današnji izredni seji predvidel sedem ur. Po uvodnih predstavitvah predlagatelja in vlade delo nadaljuje s predstavitvijo stališč poslanskih skupin.