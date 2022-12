Vladne spletne strani ponovno delujejo

Na Ministrstvu za javno upravo so težave odpravili, a vzrok še preiskujejo.

"Zadeve prioritetno rešujemo. Zakaj prihaja do težav, preverjamo skupaj z zunanjim izvajalcem na celotnem sistemu (tako na infrastrukturnem kot tudi aplikacijskem delu)," so sporočili iz ministrstva.

Nekaj ur so bile spletne strani vlade in strani ministrstev ter geodetske uprave (Gurs) neodzivne. Spletna stran finančne uprave (Furs) je z občasnii prekinitvami delovala. Zato so na Fursovi strani pripeli opozorilo, ki je obiskovalce opozarjala na to, da občasno prihaja do prekinitev delovanja.