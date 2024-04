Vladne spletne strani znova nedosegljive, nedostopna tudi Banka Slovenije

Spomnimo sicer, da je v zadnjih dveh tednih veliko število slovenskih spletnih strani tarča hekerskega napada. Tudi včeraj tako ni delovala spletna stran Banke Slovenije, nekaj časa so bile težave tudi z dostopnostjo vladnega portala gov.si in spletne strani predsednice republike. Uporabnikom, ki so želeli dostopati do njih, se je izpisalo enako obvestilo kot pred dvema tednoma, ko so ruski hekerji izvedli vrsto kibernetskih napadov na spletne strani slovenskih državnih organov, med njimi Policijo, RTV Slovenija, Telekom, Fraport in Krko.

"Gre za napad onemogočanja, usmerjen na predsedničino spletno stran. To ne pomeni, da gre za vdor v strežnik. Takšnih napadov je bilo v zadnjem času veliko v vseh državah EU in Nata," je pred dvema tednoma pojasnil Gorazd Božič iz SI-CERT. V primeru takšnega napada gre za usklajeno poplavo zahtev, katerih namen je obremeniti strežnik in otežiti njegovo dostopnost. Hekerji ob tem sicer niso ukradli nobenih podatkov.