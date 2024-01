'Vladni dogovor s sindikati javnega sektorja je nedopustno barantanje'

V sodniškem društvu so spomnili, da se je vlada v ponedeljek na dopisni seji seznanila z vsebino parafiranega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja o delni uskladitvi plač z inflacijo. Dogovor je bil parafiran 21. decembra, med drugim pa vsebuje določbo, da sindikati javnega sektorja do 13. septembra ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino dogovora.

Parafirani dogovor hkrati vsebuje tudi določilo, da zaveza glede neizvajanja stavkovnih aktivnosti ne bo veljala, če bi vlada za funkcionarje ali posamične skupine javnih uslužbencev sprejela poseben dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij, so še navedli.

Takšno vladno odločitev v društvu razumejo kot "nedopustno barantanje in popolno zanikanje vladavine prava". Spomnili so, da je ustavno sodišče državnemu zboru naložilo, naj do 3. januarja letos odpravi neustavnosti, povezane z materialnim statusom funkcionarjev sodne veje oblasti.