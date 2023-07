Vladni falcon naslednja meseca na vgradnji nove avionike

Minuli teden objavljena pogodba glede zagotavljanja operativnosti vladnega letala falcon se od prejšnje razlikuje v nizu načrtovanih servisnih pregledov po predpisanem programu vzdrževanja letala in v trajanju, ki tokrat zajema štiriletno obdobje, so pojasnili na ministrstvu.

Storitve vzdrževanja na terenu bo zagotavljal podizvajalec Dassaulta iz Portugalske, ki bo zagotavljal mobilne ekipe za hitro posredovanje v primeru potrebe po odpravi okvare kjerkoli na svetu. V Vojašnici Jerneja Molana pa bo urejeno prevzemno mesto za dele za redno vzdrževanje. Na ministrstvu so pojasnili, da ima Slovenska vojska (SV) tam vzpostavljeno vzdrževalno organizacijo, ki skrbi za resurse in plovnost falcona in ostalih zrakoplovov SV.

Na ministrstvu so še odgovorili, da nimajo namere začeti vzdrževanja falcona v lastni režiji.