Vladni načrti za odpravo 'dvoživkarstva': pridobili smo izhodišča

Bo res javno zdravstvo javno in zasebno zasebno? Kako bi vlada odpravila dvoživkarstvo? Pridobili smo izhodišča za pripravo novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so v koalicijskem usklajevanju in bi po besedah Goloba jasno in dokončno razmejila javno in zasebno zdravstvo. Med drugim bi lahko zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu z dovoljenjem direktorja delali samo pri drugem javnem zavodu, a le če pri storitvah, ki jih opravljajo, niso presežene najdaljše dopustne čakalne dobe oziroma ne odklanjajo nadurnega dela pri matičnem delodajalcu. Vlada pa napoveduje tudi cenovno kapico zdravstvenih storitev.