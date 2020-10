Vladni obračun z uslužbenci policije

Danes bo začela delati nova vladna delovna skupina za migracije, v kateri so se po mnenju poznavalcev znašli prav tisti uslužbenci policije, ki so vladi trn v peti. S tem manevrom naj bi jih skušali umakniti s svojih delovnih mest, ker naj bi bili zaradi svojega dela moteči za to vlado. Več zaposlenih na Nacionalnem preiskovalnem uradu se je znašlo v nemilosti, ker NPU preiskuje domnevna kazniva dejanja številnih vladnih predstavnikov

Čeprav prvi mož slovenske policije Andrej Jurič zatrjuje, da je sam izbral teh šest ljudi v vladno delovno skupino, so prav imena "izbrancev" tista, ki povedo drugačno zgodbo. Zaradi številnih političnih pritiskov in diskreditacij zaposlenih v policiji po naših informacijah vse več ljudi razmišlja o kazenskih ovadbah zaradi mobinga in odškodninskih tožbah.

icon-expand Andrej Jurič FOTO: 24UR

Vodja vladne skupine bo Kanglerjev prijatelj v pokoju Vlado Maksimovič Skupino za migracije bo vodil prijatelj Franca Kanglerjain njegov nekdanji sodelavec na mariborski policijski upravi Vlado Maksimovič, ki je že v pokoju. Kakšne izkušnje ima s preiskovanjem migracij, smo vprašali na ministrstvo za notranje zadeve. Odgovora še nismo prejeli.

icon-expand Franc Kangler FOTO: Bobo

Sicer pa na podlagi medijskih objav Maksimovič že vrsto let sodi v Kanglerjevo omrežje, njegova življenjska sopotnica naj bi dobila službo na mariborskem stanovanjskem skladu, njegova hčerka pa na občini, kjer naj bi ji plačali tudi stroške šolanja, so poročali mediji. So pa na notranjem ministrstvu, kjer je Kangler državni sekretar, poskrbeli še za zaposlitev nekaterih njegovih nekdanjih sodelavk na mariborski občini oziroma strankarskih kolegic. Na ministrstvu so nam potrdili, da so v kabinetu ministra zaposlili Branko Krajnc za čas trajanja funkcije notranjega ministra Aleša Hojsa. Prav tako je v kabinetu ministra za določen čas dobila zaposlitev Danijela Šerbinek. Poslovnik skupine za migracije ali pravila vedenja v otroškem vrtcu? V uredništvu smo pridobili predlog poslovnika delovne skupine, ki jo poleg predstavnikov policije sestavljajo še trije predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in dva predstavnika Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo, in vsebuje tudi člen o tem, kako poteka seja. Med drugim piše: "Za kršitev dnevnega reda na seji lahko predsedujoči izreče naslednje ukrepe: opomin – v primeru, ko član neupravičeno sega govorniku v besedo ali kako drugače krši red na seji. Odvzame besedo – v primeru, ko član ne upošteva izrečenega opomina in nadaljuje kršenje reda na seji. Odstranitev s seje – v primeru, ko član kljub odvzemu besede huje krši red na seji in onemogoča delo delovne skupine. Član delovne skupine, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, mora takoj zapustiti sejno sobo."

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

"Kazenska skupina" nezaželenih s policije, Sove in OVS Kot smo razkrili že na začetku septembra, je v. d. generalnega direktorja policije Jurič petim zaposlenim v policiji poslal elektronsko sporočilo, da jih je izbral v vladno delovno skupino, ki se bo ukvarjala z migracijami. Podobno so v "kazensko skupino" izbrali člane iz civilne in vojaške obveščevalne službe. Sporočilo na policiji so prejeli odstavljena direktorica policije Tatjana Bobnar, razrešeni prvi mož Uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav, razrešena dolgoletna vodja Sektorja za odnose z javnostjo Vesna Drole in še dva kriminalista NPU, Tina Pahor in Marko Košir. Med 60 zaposlenimi kriminalisti na NPU so izbrali ravno tista, ki preiskujeta domnevne nepravilnosti prejšnje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), kjer sta osumljenca obrambni minister Matej Tonin in državni sekretar Žan Mahnič. Čeprav je Jurič samo teh pet ljudi obvestil, da jih je izbral v delovno skupino, je bil pozneje na sklepu vlade dodan še pomočnik direktorja NPU David Antolovič. Po naših neuradnih informacijah ga je na seznam dodala kar vladajoča politika, ki je z njim v zadnjih mesecih tudi že večkrat obračunala in ga diskreditirala v medijih, ki jih obvladuje stranka SDS. Kdo torej kadruje v policiji, kdo izbira ljudi v delovne skupine, ki z njihovim strokovnim znanjem in delovnim področjem nimajo prav nič skupnega, kdo obračunava z zaposlenimi v policiji? Politika? Vprašamo prvega moža policije Juriča. Andrej Jurič: "Ostro zavračam namigovanja, da bi šlo za politično usmerjeno aktivnost" "Na začetku naj izpostavim, da je policiji že sistemsko zagotovljena samostojnost in da je tako tudi dejansko stanje.

icon-expand Andrej Jurič FOTO: Kanal A

Prav tako ostro zavračam namigovanja, da bi šlo pri mojem vodenju in sprejemanju odločitev za politično usmerjeno aktivnost. V vseh segmentih moje pristojnosti gre izključno za mojo odgovornost pri zagotavljanju izvajanja širokega spektra dela in nalog policije kot samostojne državne institucije. Moje vodilo sta zakonitost in strokovnost policijskega dela ob hkratnem zagotavljanju pravic zaposlenih na vseh nivojih. Zato že takoj na tem mestu zavračam kakršnokoli obliko mobinga, na kogarkoli," se brani prvi mož policije Andrej Jurič. Zaposleni na policiji mu, kot je znano, očitajo, da je povsem podlegel političnim zahtevam notranjega ministra Aleša Hojsa in državnega sekretarja Franca Kanglerja. Prav tako mu očitajo, da služi politiki, namesto da bi branil interese zaposlenih v policiji. Zamerijo mu tudi, da je privolil v to, da se "izbrano druščino" šestih zaposlenih, ki ni po volji vladajoči politiki, umakne v neko delovno skupino. Jurič sicer nase prevzema, da jih je sam izbral, a mu tega nihče ne verjame. Jurič jih opisuje kot profesionalce, politiki jih diskreditirajo in napadajo "V delovno skupino, ki bo, kot izhaja iz sklepa, opravljala naloge v okviru svojih rednih delovnih obveznosti, sem imenoval šest uslužbencev policije, ki imajo zelo širok spekter znanj in izkušenj z najvišjega nivoja policije. To je po moji oceni zelo pomembno, ker gre pri delu skupine za široko zastavljeno strateško vodenje aktivnosti na najvišji ravni, vključujoč vse segmente policijskega dela. Uslužbenci, ki so od policije imenovani v delovno skupino, so nedvomno profesionalci na svojih področjih, jim zaupam in pričakujem, da bodo imeli pri izvajanju nalog ključno vlogo," svoj izbor pojasnjuje Jurič. Torej, če prevedemo, gre za hude strokovnjake in profesionalce, ki jih Jurič zelo ceni in jim zaupa. Pa poglejmo še drugače – nova vlada je takoj odstavila nekdanjo direktorico policije Bobnar, čez noč so v policiji razrešili prvega moža slovenskih kriminalistov Lindava, zamenjali so tudi dolgoletno šefico za odnose z javnostjo Drole, ki je pred tem na tem položaju preživela pet različnih generalnih direktorjev policije in pet različnih ministrov za notranje zadeve. Nihče ni imel težav z njo. Zdaj pa nenadoma ni bila več sprejemljiva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zelo moteč je za oblast tudi pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada David Antolovič, saj ga že dolgo napadajo v svojih propagandnih medijih in skušajo diskreditirati na različne načine. Prav tako ga obtožujejo, da je posebni agent, zadolžen za stranko SDS. Enako napadajo kriminalistko na NPU Tino Pahor in jo označujejo za "lovko na Janeza Janšo in SDS". Za kriminalista Marka Koširja pa je celo poslanec SDS Marijan Pojbič ob interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa poslance v državnem zboru spraševal, zakaj Marko Košir preiskuje poslance. Vsem gledalcem pred TV-sprejemniki, ki so spremljali prenos interpelacije, pa je povedal, da naj bi bili Antolovič, Pahorjeva in Košir del skupine, ki je specializirana za pregon desnih politikov, posebej pa stranke SDS. Ali potem res drži, da so isti ljudje, ki jih politika napada, Juričevi "izbranci" za to vladno delovno skupino? Zakaj je Jurič obvestil samo pet ljudi in kdo je na seznam dodal še pomočnika direktorja NPU? Andrej Jurič je torej samo pet ljudi obvestil, da jih je imenoval v vladno delovno skupino, sklep vlade pa je prejelo šest ljudi. Na seznam je bil dodan še pomočnik direktorja NPU David Antolovič. Po naših informacijah naj tudi njega ne bi izbral Jurič, ampak naj bi ga na seznam dodali kar politiki sami. "Gre za izključno mojo odločitev, in drži, pomočnik direktorja NPU je bil v delovno skupino imenovan naknadno. Namreč v skupino sta bila pred tem že predlagana kriminalista, in prav je, da nekdo njuno delo koordinira in usmerja." Drugi mož Nacionalnega preiskovalnega urada mora torej v vladno skupino za migracije zgolj zato, da bo usmerjal svoja kriminalista. V skupini šestih izbrancev torej nihče nima znanja in izkušenj s področja migracij in so napoteni v vladno skupino za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boj proti tihotapljenju ljudi. Kaj bo tu počela tiskovna predstavnica, ki se s preiskovanjem kaznivih dejanj še od blizu ni srečala? Kriminalista NPU pa se ukvarjata s kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete, ne z organiziranim kriminalom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V skupini ni nikogar, ki se dejansko ukvarja z migracijami in tovrstnimi kaznivimi dejanji, torej z oddelkov za organizirano kriminaliteto, ki jih imajo vse slovenske policijske uprave. Niti s Sektorja za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi, ki pokriva področje ilegalnih migracij. To je norčevanje iz teh "izbranih" ljudi, stroke in z delovnih področjih, za katere so usposobljeni in izobraženi, pravijo naši viri, pravniki pa opozarjajo, da ima vse to jasne znake kaznivega dejanja mobinga oziroma šikaniranja na delovnem mestu. Sploh če gre za premeščanje ljudi na zahtevo politike in še celo na druga področja, za katere so kandidirali na javnih razpisih policije in bili izbrani za točno določena dela in položaje. Zato smo Juriča vprašali še enkrat – kdo mu je predlagal teh šest ljudi, po kakšnih kriterijih so bili izbrani, so kdaj delali na področju migracij, ali jih osebno pozna, ali pozna njihova delovna področja in izkušnje, kdo jih je prepoznal kot strokovnjake na tem področju, je z njimi opravil kakšne razgovore, zakaj pomočnika direktorja ni obvestil, da ga je imenoval v to delovno skupino, ali držijo podatki, da jih celo nameravajo umaknili iz njihovega delovnega okolja in jih preseliti v stavbo na Štefanovo ulico? Na vsa ta vprašanja prvi mož policije ni želel odgovoriti. Je pa Jurič zapisal: "Nadzor državne meje je naloga policije, ki izhaja iz njene temeljne dolžnosti, s katero se policisti na lokalnih nivojih srečujejo tako rekoč vsakodnevno in nato na preostalih dveh (regionalnem in državnem) nivojih. Vsi imenovani prihajajo iz najvišjega nivoja policije, zato verjamem, da imajo prav vsi zelo širok spekter znanj in izkušenj. Kot je bilo že pojasnjeno, migracije so kompleksen izziv in zahtevajo multidisciplinaren pristop iz različnih znanj. Glede na njihovo profesionalnost lahko dodam le še to, da jim zaupam, in pričakujem, da bodo imeli pri izvajanju nalog v delovni skupini ključno vlogo." Marijan Pojbič o pijačah kriminalistov Juričeve "izbrance" za vladno delovno skupino je, kot že rečeno, poslanec SDS Marijan Pojbič napadel tudi ob interpelaciji notranjega ministra Hojsa. Poslancem v državnem zboru in vesoljni Sloveniji je sporočil: "Domnevno je Darko Muženič na NPU tudi vodja skupine, ki je specializirana za pregon desnih politikov, posebno pa stranke SDS. To skupino poleg Muženiča naj bi sestavljali še David Antolovič, Mitja Gregorc, Tina Pahor in Matej Košir. Tina Pahor je bila že med kriminalisti, ki so v primeru Šircelj želeli zaseči server na SDS. V času petkovih kolesarskih protestov je bila skupaj z nekaterimi sodelavci opažena med kolesarjenjem proti vladi in potem na pijači v enem izmed ljubljanskih lokalov. Zdaj pa vas vprašam – je to za vas nepristranska kriminalistka?" Od kod Pojbiču informacije o zasebnem življenju in prostočasnih aktivnostih kriminalistov, ni jasno.

icon-expand Marijan Pojbič FOTO: Bobo

Pojbič pa je šel v svojem govoru pred poslanci z obtožbami še dlje: "David Antolovič, namestnik direktorja NPU, je znan po tem, da naj bi bil posebni agent za SDS. To je neverjetno. Politična policija, to ni več policija ... Mitja Gregorc naj bi bil tudi eden tistih, ki so prejšnji teden napisali anonimno ovadbo proti Alešu Hojsu, Francu Kanglerju in Ladu Bradaču. Kriminalist NPU Marko Košir preiskuje Mateja Tonina, ker je kot predsednik Knovsa pripravil poročilo glede arbitraže, ki je bilo soglasno sprejeto na Knovsu. Kaj je Tonin tam naredil narobe? In recimo, kaj ima Marko Košir za preiskovati poslance zaradi njihovega glasovanja? To vas sprašujem? A to vam nič ne pove? Vsi ti pa domnevno delujejo pod dirigentsko palico, vemo koga, Damirja Črnčeca."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke