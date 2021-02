Vladni odlok dovoljuje poslovna kosila, a gostinci za to niso vedeli

"V vseh teh mesecih v sekciji nismo dobili pritrdilnega odgovora, ki bi lahko omogočil gostincem opravljati to dejavnost, kot ugotavljamo, da bi vendarle bila mogoča,"izpostavi Blaž Cvariz upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem.

Torej, z masko do mize, za mizo na primerni razdalji, razkuževanje in kosilo zaposlenih iz istega podjetja. Zdravstvena inšpektorica Deana Potza na to, ali tak gostinec ni v prekršku, odgovarja: "Gostinec, ki to omogoča, ki ima organizirano prehrano za delovne organizacije na osnovi mehurčkov, seveda ni v prekršku." In to ne velja le, odkar se rahljajo ukrepi. "Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom to dovoljuje že ves čas, isto je veljalo v prvem valu epidemije."